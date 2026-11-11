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À la plupart des postes, une hiérarchie claire se dessine déjà au sein de la sélection allemande dirigée par Jürgen Klopp. Sur les ailes, en revanche, tout semble encore ouvert. Le roi du dribble Brajan Gruda se retrouve désormais sous les projecteurs.

Marc-André ter Stegen est pour l’heure le titulaire désigné dans les buts. Le sélectionneur Jürgen Klopp l’a confirmé avant les deux prochains matches internationaux, vendredi en Serbie et mardi contre les Pays-Bas. En défense centrale, Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck font figure de paire choisie. Aux postes de latéraux, Nathaniel Brown et Philipp Treu, grand gagnant de la première fenêtre internationale sous Klopp, sont en pole position.

Au sein du milieu à trois, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof et Felix Nmecha se disputent du temps de jeu aux côtés du capitaine Joshua Kimmich et de Florian Wirtz. Une fois rétabli, Jamal Musiala devrait lui aussi entrer dans la concurrence. À la pointe de l’attaque, Kai Havertz apparaît comme le premier choix, même si la dynamique actuelle plaide en faveur de Niclas Füllkrug, de retour dans le groupe, mais déjà âgé de 33 ans.

Restent les ailes du 4-3-3 cher à Klopp. Pour l’heure, tout y semble ouvert, aussi bien à court terme qu’en vue du prochain grand tournoi, l’Euro 2028.

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Sélection allemande : quelle est la situation sur les ailes ?

Lors de sa première fenêtre internationale, Klopp a d’abord misé sur Kevin Schade et Karim Adeyemi contre les Pays-Bas (1-1) et la Grèce (0-1). Tous deux ont toutefois largement déçu. Adeyemi s’est notamment fait remarquer en manquant une énorme occasion, et son comportement défensif insuffisant a également suscité des critiques.

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Après avoir chacun bien commencé la saison, Adeyemi et Schade ont également baissé de régime en club dernièrement. Adeyemi n’a plus été décisif depuis cinq matches officiels avec le FC Barcelone, Schade depuis sept avec le FC Brentford. Signe révélateur, aucun des deux n’a cette fois intégré le groupe de 24 joueurs de Klopp.

Lors des rencontres suivantes, contre la Serbie (2-0), puis de nouveau la Grèce (0-0), Serge Gnabry, Lennart Karl et Said El Mala n’ont pas davantage marqué de points. Seul Derry Scherhant, du SC Fribourg, a véritablement convaincu pour ses débuts. Il devrait donc logiquement être préféré à El Mala sur le côté gauche dans un premier temps. El Mala est de nouveau présent, tout comme Karl, tandis que Gnabry manque à l’appel en raison d’une blessure.

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Après un début de saison difficile, marqué notamment par les critiques publiques d’Uli Hoeneß, Karl a connu un redressement remarquable ces derniers temps. Il a inscrit des buts importants pour le club munichois contre l’Atlético de Madrid et le 1. FSV Mayence 05. Lors de la prochaine fenêtre internationale, il livrera un duel intéressant à Brajan Gruda, du RB Leipzig, pour le poste d’ailier droit.

IMAGO

Brajan Gruda avait déjà rejoint la sélection allemande en 2024

Si aucune blessure ne vient contrarier ses plans, le joueur de 22 ans fera ses débuts avec la sélection allemande à sa troisième tentative. L’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann avait déjà fait appel à celui qui perçait alors à Mayence, tout comme à Rocco Reitz, pour participer aux entraînements avant l’Euro 2024. Gruda avait bien été retenu dans le groupe pour un match amical contre l’Ukraine, mais n’était pas entré en jeu.

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Il a ensuite été transféré pour 31,5 millions d’euros à Brighton & Hove Albion, en Angleterre, où il n’a toutefois pas dépassé le statut de joueur d’appoint. L’hiver dernier, Gruda a rejoint le RB Leipzig en prêt et progresse depuis à grande vitesse. Klopp voulait déjà le convoquer en septembre, mais une élongation des muscles abdominaux l’avait contraint à déclarer forfait au dernier moment.

Le voici donc à sa troisième tentative, avec le vent en poupe, notamment grâce à Lionel Messi. Son idole de toujours avait inscrit Gruda dès 2025 sur sa liste des dix plus grands talents du monde, aux côtés, par exemple, de Nico Paz, de Como 1907. Ces dix talents ont en commun, précisons-le, d’être tous sous contrat avec Adidas, comme Messi.

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Brajan Gruda devient un roi du dribble

Cette sélection a en tout cas permis à Gruda de recevoir une paire des nouvelles chaussures Messi, produites en édition très limitée. La superstar a porté le modèle « F50 Messi El Ultimo Tango » lors de son match d’adieu avec l’Argentine contre le Bénin, en octobre. En référence à ses 208 sélections, il en existe exactement 208 paires, qui ont ensuite été envoyées à des influenceurs, des amis et des compagnons de route, ainsi qu’aux talents choisis, dont Gruda.

« Ces chaussures sont tout simplement un rêve. Messi a marqué toute mon enfance », s’est enthousiasmé Gruda après avoir reçu le colis. Plutôt que d’exposer les chaussures sans les porter, il les a immédiatement utilisées. Il les a chaussées pour la première fois en Ligue des champions, à la mi-octobre, contre le PSV Eindhoven, et a aussitôt inscrit son premier but dans la compétition. Depuis, Gruda a délivré cinq passes décisives et s’est aussi imposé comme un véritable roi du dribble.

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Sa prestation lors de la victoire 5-2 contre le FC Augsbourg, samedi, a été particulièrement spectaculaire : Gruda a non seulement délivré deux magnifiques passes décisives, mais aussi réussi dix de ses onze dribbles. Aucun autre joueur n’en a réussi autant dans un match de Bundesliga cette saison, et personne n’avait atteint ce total sous le maillot de Leipzig depuis le début de la collecte détaillée des données.

Au total, Gruda compte 36 dribbles réussis cette saison. Dans les cinq grands championnats européens, seuls Lamine Yamal (49), du FC Barcelone, ainsi que Yan Diomande (37) et Kylian Mbappé (37), du Real Madrid, font mieux.

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« Il a quelque chose du footballeur de rue, loue Klopp. C’est tout simplement un sacré joueur de ballon, qui n’a certes pas encore exploité tout son potentiel, mais qui a envoyé beaucoup de signaux positifs. » En sélection allemande, Gruda a désormais la possibilité, tout comme Wael Mohya, 17 ans, convoqué pour la première fois, de se faire une place dans une concurrence totalement ouverte sur les ailes.