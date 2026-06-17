Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez, a opté pour une attaque à plein régime, associant habilement expérience et jeunesse, pour le match très attendu contre la République démocratique du Congo.

Une formation résolument offensive, menée par la légende Cristiano Ronaldo, qui envoie un message clair : le « Brésil de l’Europe » ne vise que la victoire.

Le staff technique a ainsi dévoilé le onze suivant pour défier la République démocratique du Congo :

Gardien : Diogo Costa.

Défense : Nuno Mendes, Renato Vega, Tomás Araújo, João Cancelo.

Milieu de terrain : Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves et Bernardo Silva.

Attaque : Pedro Neto – Cristiano Ronaldo.

Ce dispositif confirme que Martinez opte pour un 4-4-3, avec des consignes offensives pour les arrières latéraux Nuno Mendes et Cancelo, afin d’épaissir l’effectif dans le dernier tiers.

Au milieu, le trio créatif Bruno Fernandes-Vitinha-João Neves assure à la fois la construction du jeu et la gestion du tempo.

En attaque, Cristiano Ronaldo mène la ligne offensive, épaulé par Bernardo Silva sur l’aile droite et Pedro Neto sur l’aile gauche, formant un trio sur lequel l’on compte pour assurer l’efficacité offensive et percer les défenses de la République démocratique du Congo.

De son côté, la République démocratique du Congo a aligné le onze suivant :

Gardien : Lionel Mpsi Nzao.

Défense : Aaron Wan-Bissaka, Steve Kabwadi, Axel Tuanzeibi, Chancel Mbemba et Arthur Masuko Kaïla.

Milieu de terrain : Ngalayel Mokaou – Samuel Motusami – Edo Kayembe.

Attaque : Cédric Bakambu - Yuan Wisa.