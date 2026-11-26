Le Français Lucas Chevalier, gardien du Paris Saint-Germain, est désormais prêt à quitter le club lors du prochain mercato d'hiver, faute d'avoir pu retrouver sa place de titulaire, l'entraîneur Luis Enrique continuant de miser sur le Russe Matvey Safonov.
Selon le site Foot Mercato, qui cite L'Équipe, Chevalier ne cache plus à ses proches son envie de quitter Paris pour trouver du temps de jeu régulier, son maintien sur le banc menaçant désormais sa carrière et son avenir en équipe de France.
Le Paris Saint-Germain avait recruté le gardien français à l'été 2025 en provenance de Lille pour 40 millions d'euros, afin de compenser le départ de l'Italien Gianluigi Donnarumma. Mais l'expérience n'a pas répondu aux attentes, malgré des débuts prometteurs de Chevalier, qui avait brillé lors de sa première apparition officielle, en Supercoupe d'Europe face à Tottenham, en contribuant au sacre de son équipe aux tirs au but.
Le niveau du gardien a ensuite baissé et il a commis quelques erreurs qui ont terni son image au sein de l'équipe. Il a également été au cœur d'une polémique en dehors du terrain, en raison d'une réaction qui lui a été attribuée à une publication liée à l'extrême droite, avant de perdre sa place de titulaire en novembre et décembre 2025.
De son côté, Safonov a su saisir sa chance en livrant de solides prestations, la plus marquante étant sa séance de tirs au but face à Flamengo. Il a ainsi gagné la confiance du staff technique et ravi à Chevalier le statut de gardien numéro un.
Les conséquences de ce déclin ne se sont pas limitées à ses apparitions avec Paris : le gardien français a manqué l'occasion de figurer dans la liste de son équipe nationale pour la Coupe du monde 2026, le staff lui ayant préféré Robin Risser. En peu de temps, il a donc perdu son statut aussi bien en club qu'en sélection.
Chevalier préfère jouer plutôt que rester à Paris
L'été dernier, alors que son nom était associé à un départ, Chevalier avait tenu à rester dans la capitale dans l'espoir de reconquérir sa place de titulaire. Mais la confiance persistante de Luis Enrique envers Safonov l'a poussé à reconsidérer son avenir.
D'après L'Équipe, le gardien est désormais prêt à étudier toutes les options, qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un départ définitif, tant que cette nouvelle étape lui garantit du temps de jeu régulier.
L'été dernier, le Paris Saint-Germain avait été proche de recruter le gardien japonais Zion Suzuki, avant que celui-ci ne choisisse de rejoindre Aston Villa. Cela avait permis à Chevalier de rester, tout en révélant la volonté du club de renforcer le poste de gardien.
La blessure de Neuer pourrait ouvrir une porte en Allemagne
Parmi les pistes qui pourraient offrir une porte de sortie à Chevalier figure la situation de Manuel Neuer au Bayern Munich. Le club allemand a annoncé ce mois de novembre que son gardien souffrait d'une déchirure partielle d'un tendon du pied droit, sans fixer de date de retour, ce qui place l'avenir du poste de gardien sous surveillance.
Pour autant, l'absence de Neuer ne signifie pas qu'il existe des négociations confirmées entre le Bayern et Chevalier : un éventuel mouvement du club allemand reste une simple hypothèse, liée au marché des gardiens et à ses besoins cet hiver.
De son côté, le Paris Saint-Germain ne laissera pas partir son gardien sans avoir trouvé un remplaçant adéquat. Le club ne souhaite pas laisser Safonov sans concurrent capable de prendre la place de Chevalier, si bien que l'avenir du gardien français dépend aussi de la capacité de la direction parisienne à dénicher une doublure du niveau requis.
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Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
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