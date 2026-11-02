Comment regarder Port FC - Beijing Guoan avec un VPN

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 4 3 nov. 2026 - 07:15

Port FC reçoit Beijing Guoan en Ligue des champions Élite de l’AFC, alors que les deux clubs occupent des positions contrastées à mesure que la phase de groupes avance.

Port FC se trouve dans une situation délicate au classement du groupe Est, près du bas du tableau, et risque une élimination précoce de la compétition continentale. Son parcours en Ligue des champions Élite de l’AFC a été difficile, et il lui faudra obtenir un résultat lors de cette rencontre pour conserver un espoir de qualification.

L’équipe de Sarawut Treephan a montré qu’elle pouvait obtenir des résultats en championnat thaïlandais, mais ses performances en Ligue des champions Élite de l’AFC racontent une autre histoire. Prendre des points dans ce match marquerait un net redressement.

Beijing Guoan arrive dans une situation nettement plus favorable. Sous la direction de Nick Montgomery, l’équipe chinoise engrange régulièrement des points et occupe une place confortable dans la première moitié du classement du groupe Est.

Les joueurs de Montgomery ont fait match nul contre Jeonbuk Hyundai Motors lors de leur dernière sortie en Ligue des champions Élite de l’AFC. Leur forme en championnat est toutefois solide : une série de victoires en Super League donne confiance et élan à l’effectif avant ce déplacement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Port FC - Beijing Guoan, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

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