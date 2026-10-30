Guillem Víctor a été la grande surprise de l'entraînement du Barça, hier jeudi, après avoir attiré l'attention de l'entraîneur Hansi Flick par ses qualités, dans un contexte de blessures qui frappent la défense du club catalan avant la rencontre face à Alavés, prévue samedi en Liga.

Guillem n'est plus seulement le frère de Pau Víctor (ancien attaquant du Barça), il est devenu un latéral doté de sa propre identité et d'une ambition d'atteindre l'équipe première.

Avec l'absence de Xavi Espart pendant 7 semaines et l'indisponibilité d'Eric García et de Jules Koundé pour le match, Flick s'est tourné vers l'équipe réserve pour offrir au joueur de 19 ans une nouvelle occasion de montrer son potentiel.

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Les proches de Guillem Víctor assurent qu'il « a de l'audace et une très forte personnalité. Il n'est pas du genre à se plaindre si l'entraîneur ne le fait pas jouer, mais plutôt à surmonter les difficultés », selon le journal catalan « Sport ».

Une autre star de la génération 2007

Guillem a rejoint l'académie de La Masia à l'âge de dix ans et a réussi à progresser peu à peu grâce à son esprit de compétition et à sa capacité à évoluer à plusieurs postes, puisqu'il a débuté sa carrière comme milieu défensif avant de passer au poste de latéral.

Au cours d'une seule saison avec l'équipe des jeunes B, Guillem a joué au poste de latéral droit et gauche, de défenseur central, de milieu défensif et même de second attaquant, ce qui reflète sa polyvalence.

Le joueur appartient à la génération 2007, qui compte également Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal et Xavi Espart, aux côtés de Landry Farré, qui évolue lui aussi au poste de latéral. Cette génération offre au Barça un ensemble de talents prometteurs dans la ligne défensive.

Guillem bénéficie de la confiance de l'entraîneur de l'équipe réserve, Juliano Belletti, puisqu'il a été titulaire lors de tous les matchs à l'exception du premier, tandis que le passage de Landry Farré sur le côté gauche a contribué à le fixer au poste de latéral droit.

Flick apprécie la capacité de Guillem à gérer le ballon et à se déplacer dans les couloirs intérieurs, ainsi que son audace dans la construction du jeu, des qualités qui correspondent au style de l'entraîneur allemand.

Des personnes qui le suivent au quotidien sur le terrain et en dehors déclarent : « Quand il a besoin de se concentrer sur le football, il le fait à 100 %, mais il sait aussi se détacher de l'ambiance du jeu et passer du temps avec ses amis. Il sait très bien gérer cela. »

Grâce à sa progression constante et à sa polyvalence, Guillem Víctor se rapproche de la réalisation de son rêve d'atteindre l'équipe première du Barça, et la rencontre face à Alavés pourrait représenter pour lui une nouvelle occasion de prouver ses qualités devant Flick.