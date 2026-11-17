Comment regarder Pologne - Suède avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

La Pologne reçoit la Suède à la Tarczynski Arena de Wroclaw dans le groupe 4 de la Ligue des nations B de l’UEFA. En tête du classement, la Suède arrive en Pologne après une série de bons résultats.

La Suède de Graham Potter occupe la première place du groupe 4 et peut assurer sa montée en division A grâce à un résultat positif. Elle aborde cette rencontre après avoir battu la Bosnie-Herzégovine 3-2 lors de son dernier match de Ligue des nations, poursuivant une campagne au cours de laquelle elle a remporté quatre de ses cinq dernières rencontres de groupe.

Viktor Gyokeres joue un rôle central dans la dynamique suédoise. L’attaquant d’Arsenal a marqué lors de sept matches consécutifs de Ligue des nations et aborde cette rencontre avec 25 buts en 41 sélections en équipe A. Il sera la principale menace que la Pologne devra contenir.

La Pologne de Jan Urban est dans une situation difficile. Elle a perdu quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une défaite 2-1 face à la Roumanie lors de sa dernière rencontre de Ligue des nations. Ce résultat la laisse à la troisième place du groupe 4, et sa campagne risque sérieusement de dérailler.

La Pologne avait battu la Roumanie 6-0 plus tôt dans cette campagne de Ligue des nations, mais ce résultat paraît désormais lointain. Deux défaites consécutives face à la Suède et à la Bosnie-Herzégovine ont entamé la confiance, et Urban a besoin d’une réaction à domicile.

Les deux équipes se sont déjà affrontées au cours de cette campagne de Ligue des nations : la Suède s’était imposée 3-1 à Solna en septembre. La Pologne devra inverser ce résultat pour conserver un espoir réaliste de remonter au classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Pologne - Suède en direct.

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