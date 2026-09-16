Avant le match en retard Elche-Real Madrid, rencontre remportée 3-2 par les Merengue, Mbappé, Vinicius et Konaté se sont retrouvés au centre d’un épisode qui a fait exploser la polémique en Espagne. Au moment de l’entrée sur la pelouse, les deux équipes portaient un maillot avec un message de soutien à Ceuta, l’exclave espagnole située sur le continent africain et touchée par la crise migratoire fin juillet ; les deux stars du Real ont relevé le t-shirt jusqu’à mi-buste, cachant l’inscription « Todos somos caballas (les habitants de Ceuta, ndlr) », tandis que le défenseur central français l’a tenu à la main. Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a déclenché des critiques contre les trois joueurs.





Les maillots portés par les équipes sont nés d’une proposition de l’Association des entrepreneurs valenciens (AVE), dirigée par Vicente Boluda, déjà président par intérim du Real Madrid en 2009, entre les mandats de Ramón Calderón et Florentino Pérez. Tous les clubs de Liga n’ont pas adhéré à l’initiative. Par exemple, le FC Barcelone a choisi de ne pas participer à l’hommage lors des récents déplacements sur les terrains d’Elche et de Levante, font remarquer les médias espagnols.

Ce n’est pas la première fois qu’une polémique éclate en Espagne autour de cette initiative. Le joueur du Real Betis, Ez Abde, qui évolue avec la sélection du Maroc, a été la cible d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux pour y avoir pris part. « Il s’agissait d’un maillot avec un message social, en soutien à une population et à ses habitants, indépendamment de la nationalité, qui traversaient une situation difficile », s’est défendu Abde après la polémique.





LA POSITION DU REAL MADRID

Le Real Madrid a tenté de minimiser le geste de Mbappé, Vinícius et Konaté. Chacun est libre de porter le maillot qu’il préfère, a indiqué le club à Mundo Deportivo, en soulignant que, contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres équipes, le maillot de soutien à Ceuta a été porté par la majorité des joueurs. Personne ne peut être contraint de porter un maillot, ni, à l’inverse, de ne pas le faire, la question est sans importance, ont souligné des sources du Real.