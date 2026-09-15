Une première version de cet article a été publiée fin juillet.

Il y a à peine un peu plus d’un an, le Paris Saint-Germain avait écrasé l’Inter Milan 5-0 à l’Allianz Arena de Munich et remporté pour la première fois la Ligue des champions. Dans moins de deux ans, la finale de la reine des compétitions se déroulera de nouveau à Munich, a annoncé l’UEFA mardi.

« C’est une excellente nouvelle pour nous », a déclaré Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern Munich. « L’Allianz Arena, le Bayern Munich et Munich incarnent l’attractivité internationale, une hospitalité vécue au quotidien et la plus haute qualité organisationnelle. L’UEFA le sait, et les fans de sport du monde entier le constatent. »

En 2028, la finale se déroulera pour la sixième fois au total à Munich. Elle a eu lieu à trois reprises au stade olympique. À l’Allianz Arena ont suivi la légendaire finale à domicile de 2012, lorsque le Bayern Munich a perdu aux tirs au but contre Chelsea, puis l’édition 2025. Pourquoi Munich est-elle déjà de nouveau choisie ?

En réalité, il n’existe actuellement en Europe que peu de stades offrant des conditions idéales pour des finales de Ligue des champions. Ainsi, non seulement l’Allianz Arena - l’unique candidat officiel à l’organisation en 2028 - est devenue le salon de l’UEFA. La prochaine finale, en 2027, aura lieu au Metropolitano de Madrid, qui avait déjà accueilli le match en 2019. Wembley, à Londres, a même été choisi trois fois lors des 15 dernières années.

Barcelone obtient la finale 2029

Les conditions de base pour accueillir une finale de Ligue des champions sont les suivantes : une pelouse naturelle, des dimensions de terrain de 105 sur 68 mètres et une capacité de 70 000 places. Concernant la capacité, l’UEFA accorde toutefois une marge de tolérance de dix pour cent ; 63 000 places constituent donc le minimum absolu. Cela concerne actuellement 22 stades de football en Europe. En raison de la guerre persistante entre la Russie et l’Ukraine, une organisation à Saint-Pétersbourg, Moscou ou Kiev n’entre pas en ligne de compte. Il en reste 19.

Le plus grand stade d’Europe est le Camp Nou de Barcelone. En raison de longs travaux de transformation, de retards et des incertitudes qui en découlent, il n’a joué aucun rôle dans les réflexions du passé récent. Mais le nouveau Camp Nou est désormais tout proche d’être achevé et a immédiatement obtenu l’attribution de la finale 2029.

Le stade sans doute le plus célèbre d’Europe, et depuis sa rénovation aussi le plus moderne, est le Bernabeu du Real Madrid. Le fait qu’il n’ait plus été utilisé comme théâtre d’une finale depuis 2010 est probablement aussi lié au conflit permanent entre le président du Real, Florentino Perez, et l’UEFA. Mot-clé : Super League. De plus, il existe avec le Metropolitano une alternative dans la même ville qui convient apparemment mieux à l’UEFA.

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Dortmund envisagerait apparemment une candidature après 2029

San Siro, à Milan, est considéré comme vétuste et doit être remplacé prochainement par un nouveau stade. Bien qu’ils aient aussi servi ponctuellement de sites d’accueil dans un passé récent, les vénérables stades olympiques de Rome, d’Athènes et d’Istanbul, avec leurs pistes d’athlétisme et l’absence de commodités, ne sont en réalité plus dans l’air du temps.

Parmi les critères importants, mais non définis avec exactitude, pour l’organisation figurent les infrastructures urbaines, la proximité d’un grand aéroport, le nombre de lits d’hôtel dans la ville - surtout dans le segment du luxe - et le nombre de loges dans le stade. En ce sens, Old Trafford à Manchester, le Millennium Stadium de Cardiff, le Vélodrome de Marseille, le stade national de Bakou, La Cartuja de Séville et le Signal Iduna Park de Dortmund sont considérés comme non optimaux. Malgré cela, Dortmund s’est efforcé, selon un article de Sport Bild, d’obtenir pour la première fois l’organisation d’une finale de Ligue des champions après 2029.

Au final, parmi les enceintes présentant des conditions idéales, il ne restent, en plus de l’Allianz Arena, de Wembley, du Metropolitano ainsi que de la Puskas Arena de Budapest (site de la finale 2026), que : le Stade de France (dernière organisation en 2022), l’Estadio da Luz de Lisbonne (2020) et le stade olympique de Berlin (2015).