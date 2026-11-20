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La frange active des supporters du 1. FC Cologne a annoncé qu’elle boycotterait le match de Bundesliga de vendredi soir contre le Bayern Munich.

Juste avant le coup d’envoi à l’Allianz Arena de Munich, le club de Cologne a annoncé que les ultras avaient décidé de ne pas entrer dans le stade et avaient pris le chemin du retour. En cause : des restrictions sur les accessoires de supporters.

Il s’agirait d’une limite de cinq grands drapeaux à brandir que le Bayern aurait autorisés aux supporters de Cologne dans le parcage visiteurs. Il n’aurait pas été possible d’en autoriser davantage en raison de « consignes des autorités ». Le départ des quelque 400 supporters de Cologne avait commencé « dans le calme et sans difficulté », a indiqué le 1. FC Cologne dans la soirée.

« Cela fait toujours mal quand les supporters ne sont pas là, surtout pour ce déplacement difficile », a déclaré l’entraîneur principal de Cologne, Rene Wagner, quelques minutes avant le coup d’envoi sur Sky.

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Lors du dernier match à Munich, une grande partie de la frange active des supporters était déjà absente. Les ultras de la « Wilden Horde » avaient interrompu leur déplacement en mai 2026 parce que leur local associatif à Cologne avait brûlé.