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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Polémique autour de l'absence de Salah : Mokoena lui a-t-il volé sa place sur la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur en Afrique ?

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Grande polémique

 

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi la liste des nommés pour le prix du meilleur joueur africain de l'année 2026, qui a suscité de nombreuses interrogations.

La liste compte une présence marocaine remarquée avec le trio composé d'Achraf Hakimi, la star du Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, le joueur du Real Madrid, et Ismaël Saibari, le joueur du Bayern Munich.

Les stars du Maroc font face à une forte concurrence du Sénégal, présent avec le trio Ismaïla Sarr, le joueur de Crystal Palace, Pape Gueye, le joueur de Villarreal, et Sadio Mané, la star d'Al-Nassr.

La liste des nommés comprend également l'Ivoirien Amad Diallo, le joueur de Manchester United, le Congolais Yoane Wissa, le joueur de Newcastle United, le Ghanéen Antoine Semenyo, le joueur de Manchester City, et le Sud-Africain Teboho Mokoena, le joueur des Sundowns.

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Mais l'absence de l'Égyptien Mohamed Salah, la star de Trabzonspor en Turquie, a provoqué une vive polémique, en particulier sur les réseaux sociaux où les observateurs se sont divisés entre partisans et opposants.

Les contestataires de l'absence de Salah ont évoqué la présence d'un joueur comme Teboho Mokoena, la star des Sundowns, au sein de la liste, lui qui évolue dans un championnat local qui n'est pas le plus relevé, même sur le continent africain.

Teboho a intégré la liste après avoir remporté le titre de la Ligue des champions africaine avec les Sundowns, en plus de sa participation avec l'Afrique du Sud à la Coupe du monde et d'un but inscrit.

Quant à Salah, malgré une saison en dents de scie avec Liverpool, il a mené l'Égypte au dernier carré de la Coupe d'Afrique des nations et à la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, pour la première fois dans l'histoire de la sélection égyptienne, qui était proche des quarts de finale sans son relâchement après avoir mené deux buts à zéro face à l'Argentine.

Avec Trabzonspor, Salah affiche un niveau remarquable et est devenu l'une des stars les plus en vue du championnat turc cette saison.

Malgré cela, certains estiment qu'il ne mérite pas de figurer dans la liste au vu de ce qu'il a montré avec Liverpool et du recul notable de ses statistiques par rapport aux autres années.

Alors, l'absence de Salah de la liste était-elle méritée, ou méritait-il au moins une place dans celle-ci, même s'il était très loin de la course au prix ?

Il convient de rappeler que la cérémonie des prix de la CAF pour l'année 2026 se tiendra le lundi 7 décembre prochain, dans la ville nigériane de Lagos. La cérémonie devrait réunir une élite des plus grandes stars du football africain, aux côtés des entraîneurs et des représentants des fédérations et des clubs.

 

 

 

 

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