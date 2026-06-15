Polémique autour d’images : des joueurs victimes d’un contrôle奇异 à leur arrivée aux États-Unis

La sélection uruguayenne se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs lors de la Coupe du monde aux États-Unis. Après avoir déjà accusé un retard à cause de problèmes de documents de voyage, l’équipe dirigée par le sélectionneur Marcelo Bielsa a de nouveau fait parler d’elle à son arrivée sur le sol américain.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les joueurs se mettant en rang dès leur arrivée pour subir un contrôle de sécurité approfondi : des agents font passer des chiens renifleurs sur les bagages, tandis que chaque valise est inspectée à côté du bus de l’équipe.

Ces images interviennent après une préparation perturbée : dimanche, la délégation n’avait pas pu décoller en raison de problèmes administratifs, la laissant encore hors des États-Unis à moins de 24 heures du coup d’envoi face à l’Arabie saoudite.

Une solution a finalement été trouvée et la délégation a pu s’envoler pour la Floride. Peu après l’arrivée, le sélectionneur Marcelo Bielsa a tenu une conférence de presse pour assurer que ces péripéties n’affecteraient pas la préparation de son équipe.

Le capitaine José María Giménez a confirmé que le groupe, contraint à une longue attente à l’hôtel, avait tenté de transformer ce contretemps en période de repos supplémentaire.

L’Uruguay a depuis disputé son match d’ouverture face à l’Arabie saoudite, tandis que, dans le même groupe, le Cap-Vert a précédemment arraché un point inattendu contre l’Espagne (0-0).







