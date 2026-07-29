Il y a tout juste un an, le Paris Saint-Germain avait pulvérisé l’Inter Milan 5-0 dans l’Allianz Arena de Munich et remporté pour la première fois la Ligue des champions. Dans moins de deux ans, la finale de la reine des compétitions devrait, selon toute vraisemblance, de nouveau avoir lieu à Munich. L’Allianz Arena est l’unique candidat officiel à l’organisation de l’édition 2028.

En septembre, le comité exécutif de l’UEFA annoncera sa décision finale. Sauf surprise, la finale sera attribuée à Munich pour la sixième fois au total. Elle a eu lieu à trois reprises au stade Olympique, avant les finales de l’Allianz Arena, avec la légendaire « finale à domicile » de 2012, lorsque le Bayern Munich s’était incliné aux tirs au but face à Chelsea, puis l’édition 2025. Pourquoi Munich devrait-elle déjà être de nouveau choisie ?

En réalité, il n’existe actuellement en Europe que peu de stades offrant des conditions idéales pour des finales de Ligue des champions. C’est ainsi que l’Allianz Arena n’est pas la seule à être devenue le salon de l’UEFA. La finale 2027 se disputera au Metropolitano de Madrid, qui avait déjà accueilli celle de 2019. Wembley, à Londres, a même été retenu trois fois au cours des 15 dernières années et est désormais aussi candidat pour 2029.

Barcelone et Londres veulent la finale 2029

Les conditions de base pour accueillir une finale de Ligue des champions sont les suivantes : une pelouse naturelle, des dimensions de terrain de 105 sur 68 mètres et une capacité de 70 000 places. Concernant la capacité, l’UEFA accorde toutefois une marge de tolérance de dix pour cent, si bien que 63 000 places constituent le minimum absolu. À l’heure actuelle, cela concerne 22 stades de football en Europe. En raison de la guerre persistante entre la Russie et l’Ukraine, une organisation à Saint-Pétersbourg, Moscou ou Kiev n’est pas envisageable. Il en reste 19.

Le plus grand stade d’Europe est le Camp Nou de Barcelone. En raison de travaux de rénovation de longue durée, de retards et des incertitudes qui en découlent, il n’a pas été pris en compte dans les réflexions du passé récent. Mais le nouveau Camp Nou touche désormais à sa fin et, avec l’indéboulonnable Wembley, il est l’un des deux candidats pour la finale 2029, qui sera elle aussi attribuée en septembre.

Le stade sans doute le plus célèbre d’Europe, et depuis sa rénovation aussi le plus moderne, est le Bernabeu du Real Madrid. Le fait qu’il n’ait plus été utilisé comme théâtre d’une finale depuis 2010 est sans doute aussi lié au conflit durable entre le président du Real, Florentino Perez, et l’UEFA. Mot-clé : Super League. De plus, il existe avec le Metropolitano une alternative dans la même ville, qui convient manifestement mieux à l’UEFA.

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Dortmund envisagerait visiblement une candidature à partir de 2029

Le San Siro de Milan est considéré comme vétuste et devrait bientôt être remplacé par une nouvelle enceinte. Bien qu’ils aient aussi servi ponctuellement de sites d’accueil dans un passé récent, les vénérables stades Olympiques de Rome, d’Athènes et d’Istanbul, avec leurs pistes d’athlétisme et leurs équipements insuffisants, ne sont en réalité plus dans l’air du temps.

Parmi les critères importants, mais pas précisément définis, pour l’organisation figurent les infrastructures de la ville, la proximité d’un grand aéroport, le nombre de lits d’hôtel en ville — surtout dans le segment du luxe — ainsi que le nombre de loges dans le stade. En ce sens, Old Trafford à Manchester, le Millennium Stadium de Cardiff, le Vélodrome de Marseille, le stade national de Bakou, La Cartuja de Séville et le Signal Iduna Park de Dortmund sont considérés comme non optimaux. Malgré cela, selon un rapport de la Sport Bild, Dortmund s’efforce d’obtenir pour la première fois l’organisation d’une finale de Ligue des champions à partir de l’année 2029.

Au final, parmi les enceintes présentant des conditions idéales, il ne reste, en plus de l’Allianz Arena, de Wembley, du Metropolitano et de la Puskas Arena de Budapest (hôte en 2026), que : le Stade de France (dernière organisation en 2022), l’Estadio da Luz de Lisbonne (2020) et le stade Olympique de Berlin (2015). Toutefois, à Berlin aussi, une piste d’athlétisme entoure la pelouse.