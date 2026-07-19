Polémique arbitrale après les incidents violents impliquant l’Argentine… et l’adjoint de De la Fuente explose de colère

L'équipe nationale argentine a misé sur un jeu physique intense face aux Espagnols lors de la finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal « Sport », l’arbitre slovène Slavko Vinčić a choisi de ne pas sortir de carton jaune trop tôt, préférant garder ses avertissements pour les phases cruciales de la rencontre.

Plusieurs tacles musclés, notamment celui d’Alexis Mac Allister sur Dani Olmo et celui de Nicolás Tagliafico sur Lamine Yamal, ont provoqué les protestations vives du banc espagnol, sans que l’arbitre ne sorte le moindre avertissement.

Le premier avertissement n’est intervenu qu’à la 40^e minute, lorsque Lisandro Martínez a stoppé une contre-attaque menée par Mikel Oyarzabal près de la ligne médiane ; le défenseur argentin a ensuite quitté ses partenaires sur blessure.

À la mi-temps, l’adjoint de Luis de la Fuente, Juanjo González, a confié à la chaîne « 2Cat » : « Nous nous sommes bien adaptés, d’abord au terrain qui séchait très vite et qui était extrêmement dur, ce qui ne convenait pas à notre style de jeu. Ensuite, nous avons dû nous ajuster à la manière dont l’arbitre a choisi de gérer la rencontre. »

Il a ajouté : « Nous avions des doutes à ce sujet, mais désormais, c’est clair. Il va autoriser beaucoup de contacts et aura beaucoup de mal à prendre des décisions. Nous avons besoin de plus de régularité dans notre jeu, mais nous exerçons une bonne pression. »