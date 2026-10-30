Le club saoudien d'Al-Ahli a reçu un coup de poignard inattendu de la part de son jeune talent, lors du petit Clásico face à Al-Shabab en Roshn League.

Al-Ahli s'est rendu sur le terrain d'Al-Shabab, ce vendredi, au SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, pour le compte de la douzième journée de la Roshn League.

Après seulement 66 secondes, l'attaquant brésilien Ricardo Mathias a réussi à ouvrir le score pour Al-Shabab, après avoir profité d'une erreur de Rayan Hamed, défenseur d'Al-Ahli, pour lui subtiliser le ballon et le loger dans les filets d'Abdulrahman Al-Sanbi.

L'attaquant brésilien a toutefois refusé de célébrer ce but, d'autant plus qu'il venait d'inscrire face à son club d'origine, Al-Ahli, dont il a été prêté à Al-Shabab lors du dernier mercato estival.

Ce but est devenu le troisième que Mathias inscrit avec Al-Shabab durant la saison en cours, bien qu'il ne dispute que son cinquième match, en plus de sa réussite à délivrer une autre passe décisive.

Le joueur de 20 ans avait rejoint Al-Ahli lors du dernier mercato hivernal, en provenance de l'Internacional, au Brésil, mais il n'a disputé que 6 matchs avec l'équipe première, sans y inscrire le moindre but.

Selon le réseau de statistiques « Opta », ce but est devenu le cinquième plus rapide d'Al-Shabab dans l'histoire de ses participations au championnat professionnel saoudien, depuis la saison 2011-2012.

Ce but est également devenu le plus rapide d'Al-Shabab en Roshn League depuis celui de l'attaquant nigérian Odion Ighalo dans les filets d'Al-Hilal, après 62 secondes, en septembre 2021.

Le brio de Ricardo Mathias ne s'est pas arrêté à cette action, puisqu'il a provoqué l'expulsion d'Abdulrahman Al-Sanbi, gardien d'Al-Ahli, à la 22e minute du match.

À la 22e minute du match, Mathias s'est retrouvé seul face au but d'Abdulrahman Al-Sanbi depuis le milieu du terrain, ce qui a poussé le gardien d'Al-Ahli à sortir de ses cages.

Mathias a frappé le ballon directement vers le but, et Al-Sanbi a tenté de le dévier de la main, bien qu'il soit en dehors de la surface de réparation, ce qui a conduit l'arbitre du match à lui brandir un carton rouge.

L'entraîneur néerlandais a été contraint de faire entrer le jeune gardien Abdullah Abdo, au détriment du défenseur Rayan Hamed, qui avait provoqué le premier but inscrit par l'attaquant brésilien Ricardo Mathias.

Dès son premier ballon, Abdullah Abdo a encaissé le deuxième but dans les filets d'Al-Ahli, par l'intermédiaire de l'ailier belge Yannick Carrasco, qui a tiré le coup franc obtenu par Al-Shabab à la suite de l'erreur fatale d'Al-Sanbi.

L'attaquant brésilien a poursuivi son festival, après avoir obtenu un penalty, transformé par l'attaquant colombien Roger Martínez pour le troisième but d'Al-Shabab à la 37e minute.

En début de seconde période, et plus précisément à la 48e minute, Ricardo Mathias a inscrit son deuxième but, le quatrième d'Al-Shabab, après avoir transformé un centre dans les filets d'une tête.

Comme il l'avait fait après le premier but, l'attaquant brésilien a refusé de célébrer face à Al-Ahli, pour qui il joue en prêt à Al-Shabab jusqu'à la fin de la saison en cours.