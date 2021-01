Pogba veut un Manchester United "arrogant" dans la course au titre

Le champion du monde français sait exactement ce qui est nécessaire pour conquérir de prestigieux trophées.

Paul Pogba souhaite que adopte une mentalité «arrogante» dans le défi que l'équipe s'est fixée de conquérir la . Le Français a souligné aussi que les Red Devils sont «encore loin du trophée».

Après avoir surmonté un début de saison poussif, une série impressionnante de résultats a vu United revenir en force et s'installer en tête du classement avec 40 points en 19 matchs. Le peloton de chasse, qui comprend ses rivaux et les champions en titre de , sont sur leurs talons.

Le champion du monde, Pogba, sait ce qu’il faut pour décrocher les prix les plus prestigieux et il souhaite que l’équipe de Solskjaer reste concentrée sur ses devoirs alors qu’elle vise sa première couronne nationale depuis huit ans.

Le milieu de terrain français a déclaré à MUTV après avoir marqué le but de la victoire contre : "Ce n'est jamais assez. Nous sommes encore loin du trophée. Ça a été dur d'arriver ici, ça va être encore plus dur d'y rester. Soyons arrogants, et disons « oui, nous sommes fiers d'être là et nous voulons y rester », mais nous n'avons encore rien fait, nous devons donc continuer à travailler."

"Nous sommes satisfaits de ce qui se passe, mais nous voulons que cela continue. Nous voulons cela de plus en plus. Si nous raisonnons en se disant "nous avons gagné et nous sommes arrivés", c'est à ce moment-là que nous allons lâcher prise"

Le retour en grâce de Pogba, qui faisait suite aux interrogations soulevées à propos de son avenir à Old Trafford, a contribué à amener United au sommet.

Il s'est rendu auteur de beaucoup de gestes décisifs ces dernières semaines, et la dernière en date est donc cette réalisation précieuse à Craven Cottage.

«Paul n’a pas de pied faible», a déclaré le capitaine des Red Devils Harry Maguire à MUTV. «Vous pouvez voir Paul, au cours du dernier mois, il a commencé à retrouver sa forme physique et son niveau, revenir dans l’équipe et faire ce qu’il fait en ce moment est formidable pour nous. C’est un élément important du vestiaire, c’est un grand joueur pour nous. Nous savons qu'il peut produire des moments de génie. Bien sûr, j'espère qu'il continuera et je suis sûr qu'il le fera. "

La prochaine sortie de United sera en . Les Red Devils retrouvent Liverpool pour une belle affiche des 16es de finale de la compétition.