"Pogba va jouer partout où nous avons besoin de lui", juge Solskjaer

Manchester United affrontera Everton dimanche à Goodison Park et aura besoin d'une victoire pour maintenir la pression sur les quatre premiers.

Ole Gunnar Solskjaer a averti Paul Pogba qu'il ne pourrait pas jouer à sa guise, cherchant à se frayer un chemin pour se qualifier pour la .



Le champion du monde a évolué à plusieurs postes depuis que Solskjaer a pris le flambeau à United en décembre. Son efficacité a diminué.



Même avant la nomination de Solskjaer, il y avait eu un débat sur la meilleure place de Pogba au milieu de terrain et la réponse du manager est simple: la star jouera partout où il le voudra.



"Tout le monde a une opinion sur Paul", a déclaré Solskjaer en conférence de presse. "Et bien sûr, avec Paul, nous nous sommes assis et avons discuté de son positionnement.



"Nous savons qu’il peut jouer en dix ou en six, il peut probablement jouer dans sa position préférée comme l’un des trois au milieu du terrain, comme il l’avait fait pour nous au début, comme il l’a fait pour la .



"Avec la , il a été l'un des deux joueurs, ou l'un des deux milieux centraux avec N'Golo Kante.



"C'est donc la grande chose avec Paul. Il peut faire les deux et ce que nous avons à faire avec tous les joueurs, c'est de nous adapter aux matches. "





Solskjaer a admis que les ajustements de l'opposition pourraient faire partie de ce qui a ralenti Pogba ces dernières semaines.



"Vous pouvez voir maintenant des équipes réfléchir davantage à la position de Paul et essayer de l’arrêter. Il n’est pas différent des autres en ce sens que nous ajustons un peu sa position pour le bénéfice de l’équipe."



United affrontera à Goodison Park ce dimanche, sachant que rien de moins qu'une victoire compromettrait gravement leurs chances de se classer parmi les quatre premiers.