Pogba prend la défense de Mbappé et porte un jugement controversé sur les Bleus

La star française Paul Pogba estime que l’effectif actuel de l’équipe de France, engagé dans la Coupe du monde 2026, dépasse en qualité et en talent la « génération d’or » sacrée en Russie en 2018, dont il était l’un des piliers.

Dans une interview exclusive accordée à ESPN, l’actuel milieu de terrain de Monaco a exprimé sa grande confiance dans la capacité des « Bleus » à reconquérir le trône mondial et à prendre leur revanche après la défaite en finale de la dernière édition en 2022 face à l’Argentine, déclarant : « Oui, je pense que tout le monde considère la France comme la grande favorite du titre, et c’est normal, car elle dispose actuellement du meilleur groupe de joueurs au monde. »

L’ancien Red Devil a toutefois tenu à avertir ses partenaires : « Posséder les meilleurs joueurs ne suffit pas pour remporter la Coupe du monde. La pression qui pèse sur eux est désormais double, et ils doivent maintenir le plus haut niveau de performance tout au long du tournoi. »

Pogba s’était déjà inscrit en lettres d’or dans l’histoire du football français en marquant le troisième but de la finale 2018, offrant à son pays une victoire 4-2 contre la Croatie et un deuxième titre mondial après vingt ans d’attente ; Même si la sélection compte toujours Kylian Mbappé, N’Golo Kanté et Ousmane Dembélé, l’arrivée de jeunes comme William Saliba, Michael Olise ou Ryan Cherki élève encore le niveau, analyse-t-il : « Sur le plan du talent individuel et du potentiel, je pense que cette génération est bien supérieure à la nôtre, et j’espère que cette supériorité se concrétisera sur le terrain par un nouveau titre. »

Pogba a aussi défendu son ancien coéquipier Kylian Mbappé, assurant qu’il pouvait à nouveau briller sur la plus grande scène mondiale et minimisant les critiques qui ont suivi une saison où il a quitté le podium avec le Real Madrid ; il a ainsi déclaré en riant : « Imaginez-vous qu’on puisse parler d’une saison difficile pour lui ? Pour Mbappé, cette soi-disant “saison difficile” serait la meilleure et la plus légendaire de n’importe quel autre attaquant au monde. Quand marquer 40 buts en une année est considéré comme décevant, cela prouve à quel point il est exceptionnel ; pour moi, ce n’est absolument pas une mauvaise saison. »

Enfin, il a balayé l’idée d’une pression écrasante sur Mbappé, rappelant que le capitaine des Bleus possède désormais l’expérience nécessaire pour gérer l’ambiance d’une Coupe du monde. Il a conclu d’un ton tranché : « C’est le meilleur attaquant de sa génération… Point final. »