Pogba prend la défense d'Ibrahimovic, accusé de racisme envers Lukaku

Ayant joué avec Ibrahimovic et Lukaku à Manchester United, Paul Pogba a pris la défense du Suédois après le chaud bouillant derby milanais.

Le derby milanais joué mardi soir en Coupe d' fait couler beaucoup d'encre. Au-delà du scenario complètement fou du match (le but victorieux de l'Inter a été inscrit par Eriksen à la 90+7e minute), c'est surtout l'altercation, tête contre tête entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku qui fait la une des média.

Le Suédois a d'ailleurs vécu une soirée très mouvementée avec un but (31e), son altercation avec à la clé un premier carton jaune (44e) puis son deuxième carton jaune, synonyme de rouge, pour une faute sur Kolarov (58e). Après la rencontre, l'attaquant suédois a été accusé d'avoir tenu des propos racistes envers Lukaku, joueur qu'il a cotoyé à pendant la saison 2017-2018. Selon la Gazzetta dell Sport, Ibrahimovic aurait dit à Lukaku : « Va faire tes rituels vaudous de m... ailleurs, petit âne. »

Il s'agirait d'une insulte envers la mère de Lukaku : lorsque son fils jouait à , elle aurait consulté un prêtre vaudou lui indiquant que Romelu devait quitter les Toffees pour rejoindre les Blues de . L'attaquant belge avait finalement rejoint Manchester United.

De son côté, toujours selon la Gazzetta dello Sport, Lukaku aurait répondu : « I fuck you and your wife. »

La polémique enflant, Paul Pogba, qui a joué avec Zlatan Ibrahimovic (2016-2018) et Romelu Lukaku (2017-2018) à Manchester United, a pris la défense du Suédois sur les réseaux sociaux, écrivant dans un tweet : « Zlatan… raciste ? Il m'aime trop, c'est donc la dernière personne que je considère comme raciste ! Allez, ne plaisantez pas sur ce sujet ! »

Zlatan... racist? 🤨 He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one! 🤣 — Paul Pogba (@paulpogba) January 27, 2021

Zlatan Ibrahimovic s'est également fendu d'un tweet dans lequel il déclare qu' « il n'y a pas de place pour le racisme dans le monde de Zlatan. Nous sommes tous la même race, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des joueurs, certains meilleurs que d'autres. »