Pogba, Maguire, Sancho... Les 10 recrues les plus chères de l'histoire des Red Devils

United enregistre deux arrivées prestigieuses cet été avec Sancho et Varane. Mais qui sont les 10 recrues les plus chères de l'histoire du club ?

Manchester United a pratiquement achevé le transfert du défenseur français vedette Raphael Varane du Real Madrid pour un montant record de 50 millions d'euros. Une fois l'accord finalisé, le joueur de 28 ans deviendra le huitième joueur le plus cher de l'histoire du club et le 10ème défenseur central le plus cher de tous les temps.



United officialise un accord avec le Real pour le transfert de Varane

Outre Varane, le club a également obtenu la signature de l'attaquant anglais de 21 ans Jadon Sancho du Borussia Dortmund pour 85,3 millions d'euros, ce qui a fait de lui le troisième transfert le plus cher de l'histoire du club. Le joueur le plus cher de Manchester United à ce jour n'est autre que le milieu de terrain français Paul Pogba, qui a rejoint le club durant l'été 2016 en provenance de la Juventus Turin pour un montant record de 105 millions d'euros.

Le défenseur le plus cher du club et le deuxième joueur le plus cher à ce jour est l'Anglais Harry Maguire, avec qui Varane s'associera au cœur de la défense des Red Devils. L'Anglais a déménagé à Old Trafford depuis Leicester City en 2019 pour des frais de transfert s'élevant à 87,1 millions d'euros. Alors que le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer signe deux recrues de choix avec Sancho et Varane, nous jetons un coup d'œil aux 10 transferts les plus chers de l'histoire du club.

Qui sont les 10 joueurs les plus chers de l'histoire de Manchester United ?