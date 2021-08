Pogba : "Le MU le plus fort dans lequel j'ai joué"

Le milieu de terrain français se dit très confiant quant aux chances des Red Devils de signer une campagne glorieuse cette saison.

Paul Pogba a déclaré que l'équipe actuelle de Manchester United est la "plus forte" dans laquelle il a joué et qu'il est "heureux" à Old Trafford. Il a aussi évoqué ses objectifs elevés pour la saison 2021-22.

Les spéculations sur l'avenir de Pogba avaient fait rage au début de l'été, mais le milieu de terrain français se trouve toujours au club alors qu'il n'a plus qu'un de contrat. Le joueur de 28 ans a montré qu'il restait pleinement attaché à la cause de United en commençant la saison en cours sous une forme impressionnante. Motivé, il a désormais comme objectif de conquérir un maximum de trophées avec son équipe anglaise.

Les Red Devils se sont renforcés en signant Raphael Varane et Jadon Sancho, tout en faisant revenir la légende du club Cristiano Ronaldo. Et devant toutes ces acquisitions, Pogba se met à rêver et croire en un grand destin pour les Red Devils.

"Notre équipe est solide et peut devenir championne"

S'exprimant avant la victoire 1-0 de l'équipe contre les Wolves dimanche, il a déclaré à TV2 : "Il y a toujours eu des équipes fortes de Manchester United, mais c'est certainement la plus forte [dans laquelle j'ai joué]. C'est évidemment dans l'ADN de ce club de gagner des trophées. Nous avons une équipe solide qui peut devenir championne. Nous savons à quel point c'est difficile, mais nous ferons de notre mieux pour soulever le trophée cette saison."

Pogba a refusé de révéler quoi que ce soit lorsqu'il a été interrogé sur son avenir à long terme, mais a admis qu'il savourait son séjour à Manchester comme jamais. "Pour être honnête, je suis très heureux, je m'amuse. La Premier League est de retour, je rejoue au football après de belles vacances, donc c'est très, très bien, a-t-il ajouté. Il y a une énorme différence par rapport à la saison dernière. La saison dernière, j'ai eu un corona[virus] et pas d'élan saisonnier, il a donc fallu beaucoup de temps pour me remettre en forme. Cette saison, je me suis bien préparé, j'ai pris un bon départ et j'ai été en bonne santé. Je me sens beaucoup mieux et cela fait une énorme différence physiquement."