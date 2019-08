Pogba est heureux à Manchester United malgré les rumeurs de départ au Real Madrid

Le milieu de terrain français a semblé vouloir changer d'air pendant l'été mais insiste sur le fait qu'il profite à nouveau de jouer au football.

Auteur de deux passes décisives, Paul Pogba a illustré face à la raison pour laquelle demande 150 millions d'euros pour son milieu de terrain. Le champion du monde 2018 a réalisé une deuxième période de haute volée et ce malgré les rumeurs autour d'un potentiel départ cet été du côté du . Interrogé à ce sujet par RMC Sport en zone mixte après la rencontre, Paul Pogba n'a fermé aucune porte et a avoué être heureux chez les Red Devils.

"Je suis toujours heureux quand je joue au football. Je fais ce que j'aime, c'est mon travail. Je ferai de mon mieux chaque fois que je serai sur le terrain. Maintenant, nous savons qu'il y avait des mots. L'avenir nous le dira. On reste toujours sur ce point de questionnement. Je suis à Manchester. Je m'amuse avec mes coéquipiers, je veux toujours gagner les matches. Je vais toujours me donner à fond quand je suis sur le terrain", a indiqué le Français.

Solskjaer sous le charme de Pogba

L'article continue ci-dessous

Ole Gunnar Solskjaer a de nouveau encensé le Français après le match contre Chelsea : "Paul Pogba peut accomplir beaucoup, beaucoup de tâches différentes. Il peut faire le travail de milieu offensif et comme aujourd'hui, il peut être le joueur qui créé le lien. Quand vous avez Victor Lindelöf, Harry Maguire et David De Gea derrière, ils peuvent donner le ballon à Paul Pogba, il en fera bon usage. Paul peut faire tout ce qu'un milieu de terrain peut faire et aujourd'hui, on lui a demandé de jouer ce rôle de milieu de terrain relayeur".

"Cette troisième passe est une passe fantastique. Le quatrième but, je voulais simplement qu'il aille jusqu'au bout. J'ai toujours dit qu'il était un joueur de premier plan et qu'il était un grand professionnel. Il aime jouer au football, lorsqu'il entre sur le terrain, que ce soit pour des séances d'entraînements, à huis clos, à Old Trafford... C'est un champion du monde. Il sait qu'il vient de loin dans sa carrière et qu'il est inutile de laisser tomber, quand il est sur le terrain, il veut juste jouer", a conclu le Norvégien.

Nul doute que l'entraîneur de Manchester United souhaite conserver à tout prix le champion du monde 2018 qui sera une pièce maîtresse de son dispositif cette saison. Après avoir réalisé une très bonne deuxième partie de saison sous le Norvégien, lui permettant de réaliser sa meilleure saison sur le plan statistique en carrière, Paul Pogba essayera de faire encore mieux cette saison que ce soit à Manchester United ou ailleurs.