Pogba, Griezmann... Les réactions après France - Islande (4-0)

La France a rempli son devoir face à l'Islande. Après la démonstration, les joueurs et leur coach ne pouvaient que faire part de leur satisfaction.

Opposée à l' , ce lundi au Stade de , l'Equipe de France a signé une très belle victoire (4-0), confirmant son succès en Moldavie il y a trois jours. Conquérants et efficaces, les champions du monde ont pris du plaisir et en ont donné aux supporters qui sont venus les soutenir. Et c'est ce qu'a retenu en premier lieu Didier Deschamps après le match, en plus de l'excellente opération comptable réalisée. La soirée était donc parfaite, d'autant plus qu'Olivier Giroud a encore augmenté d'une unité son compteur buts.

Paul Pogba (milieu de terrain de l'Equipe de France sur M6) : "Ca s'annonce bien. Deux gros résutlats et deux belles performances. Il faut continuer comme ca. On savait que c'est une équipe qui ne prenait pas beaucoup de buts, mais on a fait le boulot. On a progressé et pris de l'expérience avec la Coupe du Monde. C'était que des matches comme ça. On savait ce qu'il fallait faire. Rester agressifs quand on perdait le ballon. Et on a fait un bon match".

Didier Deschamps (sélectionneur de l'Equipe de France sur M6) : "Meilleur deuxième mi-temps ? Avec la fatigue, forcément, ça laisse un peu plus d'espaces. On les a usés, et on a trouvé plus d'ouvertures. Même si le début de 2e mi-temps n'était pas notre meilleure période. Les joueurs offensifs ont marqué. Sur ces deux matches, le contrat est rempli. C'est une grosse satisfaction, car ce n'est jamais évident face à ce genre d'équipes. Mais c'est une question de complémentarité, on n'a pas toujours eu la même réussite. Là, ils (les joueurs d'attaque) se connaissent bien. Il y a une question d'habitude, d'automatismes et de compensation. Ils sont efficaces devant. Ils sont aussi complémentaires et pas qu'avec le ballon, notamment entre Kylian et Antoine. Ça s'appelle la complicité. Mais on a encore des choses à améliorer. On a mis de la simplicité et j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout dans une belle ambiance. Et je pense que les joueurs aussi".

Olivier Giroud (attaquant de l'Equipe de France sur M6) : "Le podium des meilleurs buteurs ? C'est une grande fierté sur le plan personnel. Mais je retiendrai surtout le bel état d'esprit et l'envie de bien jouer au ballon de l'équipe. C'est que du bonheur. C'était un beau rassemblement. Tout le monde est plus ou moins content, parce que même si on espère tous être décisifs pour l'équipe, ça fait plaisir de finir le travail des coéquipiers. On essaye de parfaire les affinités. Cela s'est vu ce soir. C'est très bien pour notre sélection".

Hugo Lloris (gardien de l'Equipe de France sur M6) : "C'est très positif dans le sens où on a mis beaucoup d'application et de concentration. On a fait le travail et c'est bien de démarrer de la sorte. Il faut continuer car le chemin est encore long. Il y aura un déplacement en qui sera sympa à jouer. Derrière, il y aura aussi des matches à gérer. On prend les matches les uns après les autres, avec la même concentration. On sait qu'on est attendus partout. Notre adversaire c'est nous-mêmes. Il faut aborder les matches de la meilleure façon. Chacun a joué pour l'équipe ce soir, et on a tous pris du plaisir".

Antoine Griezmann (attaquant de l'Equipe de France) : "Le plus important ce sont les trois points. On savait que ça allait être compliqué. La première mi-temps, ils étaient bien regroupés et travaillaient bien défensivement. C'était difficile de trouver les espaces. Et après, avec la fatigue, c'est plus facile (...) On essaye de trouver chaque fois le décalage. Après, on est en confiance et ça aide à tenter les passes plus difficiles. On est sur le bon chemin, mais il reste encore beaucoup de matches. Mbappé ? Je savais qu'il allait me la mettre, mais comment je ne savais pas. Après, j'ai essayé de faire ma spéciale, mon piqué et laisser le ballon entrer. Oui, on s'entend bien et je l'ai dit dès le début. On n'avait pas joué assez de matches ensemble. Et plus les matches vont avancer, plus on va se trouver (...) L'équipe se bonifie. On connait le système et on s'entend tous très bien. Ca aide. Mais les prochains matches seront difficiles et il faut bien les préparer. Pogba ? C'est le joueur dont on a besoin. Quand il joue bien, c'est l'un des meilleurs à son poste et nous sommes heureux qu'il soit français".

Benjamin Pavard (défenseur de l'équipe de France) : "(sur une reprise de volée de l'extérieur du pied) Oui, ça a failli (sourire). Dommage pour moi et le public. C'est vrai que quand le ballon revient à chaque fois je sens que le public retient son souffle. Moi aussi je repense à cette frappe, mais j'espère qu'il y en aura d'autres et que je pourrai la mettre au fond. On voulait faire ces deux matches, les gagner, prendre les trois points, c'est chose faite. On a fait le boulot. On a vu qu'on était une équipe soudée, qu'on défendait tous ensemble, qu'on attaque tous ensemble, et c'est ça notre force. (Meilleur match en Bleu ?) C'est vrai que j'ai fait un bon match, en plus je fais une passe décisive. Après, moi je ne me pose pas de question. Je joue mon football, je travaille, même les centres, ça a payé ce soir. Je les travaille souvent après les entraînements en club mais aussi en sélection. C'est bien pour moi et pour le groupe. Dès qu'il me reste un peu de jambes, un peu de jus, j'essaie de travailler pour la sélection. On se sent très, très bien. Le groupe vit très bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et ça se voit dans nos résultats ou dans la manière qu'on joue".

Hugo Lloris (gardien et capitaine de l'équipe de France) : "On a fait deux matches aboutis. Les mots du sélectionneur ont été importants. On les a appliqués à la lettre. Beaucoup de concentration, de sérieux, d'application. Je pense qu'avant tout on a pu s'appuyer sur une base solide, en respectant bien l'équilibre. Et derrière on sait qu'on a un potentiel offensif très interessant, on peut utiliser l'espace, les airs, jouer au sol, dos au but. On a cette faculté à pouvoir créer du danger à tous les niveaux. Il faut pouvoir profiter du moment parce que c'est plaisant lorsqu'on gagne et c'est la meilleure manière de continuer notre progression. Avant tout, nos attaquants cherchent la simplicité, l'efficacité, ils ne font pas les beaux gestes pour amuser la galerie, ils sont là avant tout pour servir le collectif mais quand tout nous réussit collectivement on prend du plaisir, et ce soir on a pris du plaisir. C'est un très bon départ, c'était l'objectif. Le match en Turquie sera décisif, on le savait. Ce sont de bons matches à jouer. On connait le climat hostile qu'il peut y avoir, c'est une très bonne équipe en reconstruction, une nation qui aime le football. Ce sera un grand match à jouer".

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Stade de France