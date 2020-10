Pochettino vers le Zenit ?

L’entraineur argentin Mauricio Pochettino est cité du côté de St-Petersbourg pour prendre en main la formation du Zenit.

Presque un mois après son limogeage de , Mauricio Pochettino serait sur le point de reprendre du service. C’est ce que révèle ce lundi le site russe « Championnat », en évoquant des contacts avancés entre le technicien argentin et le club russe du Zenit.

Des discussions auraient déjà été entamées entre les deux parties, et l’ancien manager des Spurs aurait reçu une offre très lucrative avec un salaire annuel de l’ordre de 6.5M€. De quoi se laisser tenter par l’aventure.

Pochettino serait prêt à replonger

Pour rappel, depuis qu’il est au chômage, Pochettino a été convoité par plusieurs clubs européens, mais leurs identités n’étaient pas suffisamment séduisantes. L’AS et Lisbonne l’avaient notamment sollicité durant l’été dernier.

Le Zénit est actuellement dirigé par l’ancien milieu parisien, Sergey Semak. Ce dernier a redonné des couleurs au club en le menant à deux titres de champion de consécutifs. Cependant, le mauvais début de saison réalisé, avec déjà deux défaites concédées en championnat et aussi un revers d’entrée en C1 et qui plus est à domicile, est sur le point de lui coûter sa place.

Pochettino ne serait pas le premier coach étranger à diriger le Zenit. Par le passé, Luciano Spalletti, Dick Advocaat, Roberto Mancini et André Villas-Boas sont notamment passés par cette équipe.