Pochettino, Ten Hag, Tuchel ou Lopetegui : Qui devrait être le prochain manager de Manchester United ?

Si au début de la semaine dernière, Ralf Rangnick avait une lueur d'espoir d'être l'entraîneur de Manchester United la saison prochaine, la défaite contre l'Atletico Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions l'a certainement éteinte. Les Mancuniens abordent la pause internationale sur une série d'une victoire en cinq matches toutes compétitions confondues et sont plus proches de West Ham (7e) que d'Arsenal (4e).

Ils sont également en passe de remporter 66 points en championnat, ce qui, étrangement, serait la quatrième fois qu'ils atteignent ce total au cours des sept dernières années. C'est un symbole approprié de leur stagnation dans les années post-Sir Alex Ferguson. Il va sans dire qu'ils doivent réussir la prochaine nomination mais, au risque d'être trop dramatique, cela ressemble à un nouveau tournant pour le club.

À la fin de la saison prochaine, cela fera 10 ans que le club n'a pas remporté de titre de champion, une étape importante qui suscitera un nouvel examen de conscience à Old Trafford. D'ici là, ils doivent avoir mis en place une vision à long terme, une structure qui a un titre de champion en ligne de mire, mais qui comprend que, de manière réaliste, il faudra plusieurs années pour atteindre le niveau du Liverpool de Jurgen Klopp et du Manchester City de Pep Guardiola.

Comme les supporters de Liverpool peuvent en témoigner, les 10 premières années sans titre sont difficiles, mais pas aussi difficiles que les 10 suivantes. Chaque année qui passe est plus difficile et Manchester United doit se préparer à un long processus qui demande de la patience. Il n'y a pas de solution miracle et pas de temps à perdre.

Getty Images

En gros, il y a deux directions que Manchester United peut prendre. L'une est celle du pressing et de la verticalité, l'autre celle d'une approche plus patiente de la possession : la voie de Klopp ou celle de Guardiola. Selon les sources de GOAL, Mauricio Pochettino et Erik ten Hag sont à égalité aux yeux des décideurs de Manchester United, Julen Lopetegui, Thomas Tuchel et Luis Enrique étant les autres candidats envisagés.

Luis Enrique est sûrement hors de la course car il est déterminé à mener l'Espagne à la Coupe du monde cet hiver. Les quatre autres reflètent parfaitement ce choix entre les deux systèmes tactiques dominants du football européen.

Pochettino ou Tuchel représentent les Kloppites

L'Argentin est suivi par United depuis très longtemps et l'on pense qu'il adorerait ce poste. Mauricio Pochettino a eu du mal à gérer l'égoïsme qui anime le Paris Saint-Germain, trouvant le pouvoir des joueurs trop important pour que ses convictions tactiques puissent s'imposer. Mais plutôt que de voir le temps passé par Pochettino à Paris comme un signe qu'il n'est pas capable de gérer un groupe difficile, nous devrions le considérer comme quelqu'un ayant l'expérience vécue pour le gérer.

Le PSG est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire pour construire un club de football et, en ce moment, Manchester United se rapproche dangereusement de la même approche. Des fuites dans les grands journaux sur les méthodes de Rangnick aux pleurnicheries que nous voyons sur le terrain, Man Utd aurait besoin d'un manager qui a vu ce genre de comportement à son pire et qui s'efforcera de l'éradiquer avant que les choses ne deviennent incontrôlables.

D'un point de vue tactique, il est le candidat idéal. La volonté de Pochettino de pratiquer un football de type pressing intense, axé sur la verticalité dans les transitions, est en phase avec l'évolution tactique de la Premier League vers le mode de jeu germanique.

Getty Images

Il n'est pas très différent de Thomas Tuchel - un autre manager que GOAL croit savoir que Manchester United évalue - bien que les équipes de Pochettino pressent davantage. L'accent mis par Pochettino sur l'utilisation de latéraux qui se chevauchent afin d'assurer une pénétration depuis l'extérieur signifie que United aurait besoin d'un nouveau latéral droit au minimum mais, ailleurs, il y a les bases d'une évolution vers un football direct qui utilise les transitions.

Fred serait le milieu de terrain box-to-box idéal pour Pochettino ou Tuchel, tandis que Jadon Sancho, Marcus Rashford et Anthony Elanga possèdent la vitesse explosive qui conviendrait aux attitudes offensives des deux managers. En revanche, ni l'un ni l'autre n'apprécierait Harry Maguire, car il faudrait un défenseur plus agile pour tenir une ligne haute, tandis que des joueurs plus résistants au pressing et plus créatifs sont nécessaires au milieu central.

Ensuite, il y a le problème Cristiano Ronaldo, car la présence du Portugais pourrait influencer le choix de United. Sa réticence à presser dans le cadre d'un système collectif et à se sacrifier rend l'option Kloppite moins attrayante que le style Guardiola d'étouffement et de contrôle, qui, en théorie, permet d'avoir un finisseur dans la surface de réparation.

Ten Hag ou Lopetegui représentent l'approche de Guardiola

Man Utd souhaite peut-être se voir davantage comme un outsider, comme une royauté du football qui veut dominer complètement les matchs comme le fait Manchester City. Si c'est le cas, Ten Hag ou Julen Lopetegui - ce dernier étant plus bas dans la liste - ont plus de sens, car ils mettent davantage l'accent sur la possession du ballon.

Getty Images

Ten Hag a été crédité d'avoir fait revivre les équipes classiques de l'Ajax du passé avec son style de football plus lent, qui exige une circulation constante du ballon ; les adversaires sont progressivement usés après avoir été assiégés dans leur propre tiers pendant de longues périodes. Le Séville de Lopetegui est moins performant - en raison de son manque de poids relatif par rapport aux superclubs espagnols - mais il possède 60,8 % du ballon en moyenne en Liga.

Son ambition première est de garder le ballon haut sur le terrain pendant de longues périodes et si cela fonctionne d'un point de vue défensif - ils ont le meilleur bilan en Espagne - cela signifie que Séville a du mal à faire tomber ses adversaires. Ils ont fait 12 matchs nuls cette saison dans leur pays. Peut-être Lopetegui aurait-il plus de succès avec une équipe plus puissante comme Manchester United.

Il est certain qu'avec Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes et (peut-être) Paul Pogba dans le onze de départ, les avantages territoriaux d'être dirigé par Lopetegui ou Ten Hag devraient signifier plus de possession significative dans les zones créatives du terrain pour les stars de United.

Hormis les zones d'attaque, il y aurait peu de différences dans les politiques de transfert des candidats respectifs. Lopetegui et Ten Hag considèrent également que les latéraux offensifs sont essentiels, et ils voudraient un arrière droit. Manchester United a besoin d'un milieu de terrain défensif capable de faire des passes progressives vers l'avant. Quel que soit l'heureux élu sur le banc de touche, Declan Rice devrait être une cible.

Pochettino coche toutes les cases non tactiques

En choisissant Guardiola ou Klopp, la possession ou la verticalité, il est d'abord tentant de supposer que le système plus lent et plus dominant est plus adapté. Il est plus proche de l'image de domination mondiale que se fait le club et plus accommodant pour les individualistes de son rang.

Mais la principale raison pour laquelle Manchester United est dans ce pétrin est sa nostalgie, son incapacité à évoluer avec son temps et son indulgence envers les superstars. Pour cette raison, et avec Thomas Tuchel qui a de fortes chances de rester à Chelsea, Mauricio Pochettino semble être la meilleure réponse.

De nombreux fans de Manchester United s'inquiètent du manque de trophées dans l'histoire de Mauricio Pochettino mais, de tous les candidats disponibles, il possède la meilleure combinaison d'attributs pour construire un projet à long terme avec le soutien du vestiaire et des supporters.

C'est le trait le plus important de tous, bien plus que les idées préexistantes sur la philosophie tactique des candidats. Car si des distinctions grossières peuvent être faites entre les quatre noms ici présents, en réalité, tous sont des entraîneurs très talentueux capables de s'adapter aux exigences uniques de la Premier League et aux idiosyncrasies de l'équipe actuelle.

L'avantage de Pochettino est qu'il a une connaissance approfondie de ce qu'il faut attendre d'un vestiaire égoïste, une idéologie tactique basée sur l'abnégation qui a fait ses preuves en Premier League et une expérience de la post formation des jeunes joueurs. Manchester United est toujours prisonnier d'un cirque médiatique, mais avec une figure connue et sympathique comme Pochettino à la tête du club, il y aurait au moins de la place - tant sur le plan émotionnel que tactique - pour que le projet fasse du surplace au cours des deux premières années.