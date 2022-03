Pochettino, Ten Hag... Manchester United fait le point sur sa quête du nouvel entraîneur

Manchester United mène un "processus approfondi" pour la nomination de son prochain entraîneur, a confirmé le club mancunien. Ralf Rangnick s'est vu confier le poste par intérim jusqu'à la fin de la saison après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer en novembre et la recherche du successeur permanent du Norvégien est en bonne voie.

Pochettino et Ten Hag favoris

GOAL a appris que Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, sont les deux candidats favoris pour le poste et le club espère avoir un accord avec son prochain manager avant la fin de la saison. Il est entendu que le processus de recrutement d'un manager permanent est en cours depuis un certain temps.

Cela a été confirmé par le directeur du football John Murtough lorsqu'il s'est adressé aux investisseurs mardi : "Nous menons actuellement un processus approfondi pour la nomination d'un nouveau manager permanent qui prendra ses fonctions cet été, avec l'objectif de nous remettre en course pour les titres nationaux et européens", a-t-il déclaré.

Parlant de l'attente dans la quête du prochain entraîneur, Murtough a déclaré : "En Premier League, nous avons constaté une amélioration des résultats sous la direction du manager intérimaire Ralf Rangnick, après une période d'octobre et de début novembre qui avait vu le départ d'Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager. Nous savons que la régularité est la clé pour atteindre le top 4 cette saison. Je tiens cependant à réaffirmer que ce n'est pas l'objectif ultime de Manchester United, et que tout le monde au club se concentre sur la lutte pour les plus grands trophées."

Richard Arnold, directeur général, a ajouté : "Toutes les personnes associées à Manchester United devraient croire aux opportunités qui s'offrent à nous, tant sur le terrain que dans la manière dont nous nous engageons et servons nos fans. Nous avons une vision claire et nous mettons en œuvre une stratégie pour gagner avec une équipe de direction habilitée pour la faire avancer."

Le manager allemand devrait se diriger vers un autre rôle, moins exposé à Old Trafford où il deviendra un consultant pour le club, notamment pour le recrutement. Bien qu'il n'ait pas exclu de rester plus longtemps en tant qu'entraîneur de l'équipe première, on comprend que Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag sont préférés à l'actuel entraîneur intérimaire.