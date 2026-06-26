Pochettino tacle les médias : « Vos questions sont bizarres et vous raisonnez de manière superficielle »

Mauricio Pochettino, le sélectionneur des États-Unis, a manifesté son agacement envers la presse lors de la conférence de presse suivant la défaite 3-2 contre la Turquie au stade Sofi, estimant que « les questions étaient un peu étranges ».

Selon ESPN, l’Argentin, s’exprimant en espagnol et en anglais, a confié qu’il était « un peu triste » qu’aucun journaliste ne félicite l’équipe pour sa première place dans le groupe, acquise après deux victoires initiales. Il s’est également étonné qu’on l’interroge sur un possible manque de dynamisme après cette défaite in extremis face à une équipe déjà éliminée.

Critiquant l’ambiance ambiante, l’entraîneur de la sélection américaine a déclaré : « On dirait que nous allons rentrer chez nous ce soir et que c’est la Turquie qui va rester. Je dois vous rappeler, à vous et à tout le monde, que nous avons remporté la tête du groupe. Excusez-moi les gars, mais nous avons gagné. »

Pochettino avait pourtant prévenu avant la rencontre qu’il pousserait ses joueurs à viser la victoire, même en alignant une équipe largement remaniée, avec neuf changements par rapport à la formation qui avait battu l’Australie le 19 juin. Interrogé après la rencontre sur une éventuelle occasion manquée d’entrer dans l’histoire en devenant la première sélection à gagner tous ses matchs de groupe, il a balayé l’argument, le jugeant accessoire.

Il a poursuivi d’un ton ferme : « Entrer dans l’histoire, c’est remporter la Coupe du monde, pas juste gagner trois matchs. Je trouve cela un peu superficiel, vous avez une vision trop étroite. On me dit que l’on peut entrer dans l’histoire, mais à quoi bon gagner trois matchs si c’est pour perdre le suivant ? »

Interrogé sur les conséquences de la défaite de jeudi, il a ajouté : « Que voulez-vous que je vous dise ? Quoi que je vous dise, cela ne vous convaincra pas. La presse écrira tout ce qu’elle pense ou tout ce qu’elle veut. Mais pour être honnête, j’en reviens à ceci : nous nous sommes qualifiés en tête de groupe et nous passons au tour suivant. »

Plus optimiste, il a ensuite souligné la profondeur de son effectif, un atout majeur pour préparer le seizième de finale contre la Bosnie-Herzégovine, Au premier plan figurait bien sûr le cas de Christian Pulisic, entré en jeu peu après l’heure de jeu et auteur d’une prestation très solide, sans montrer le moindre signe de gêne physique suite à sa blessure au mollet qui l’avait écarté du match précédent.

Il a précisé que l’entrée de l’attaquant constituait un « objectif » du match, tout en restant prudent sur sa titularisation face à la Bosnie, même s’il s’est dit confiant quant à ses progrès.

Il a conclu : « Que nous gagnions ou non ce match, cela ne changera rien à mon état d’esprit. L’objectif était de terminer en tête du groupe, et nous y sommes. La prochaine étape commence maintenant. Nous sommes prêts. »