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Manchester United a reçu un nouveau coup dur concernant l'avenir de son capitaine portugais Bruno Fernandes, après que le milieu de terrain a refusé une deuxième offre de prolongation de son contrat avec le club. Un rebondissement qui menace le maintien de l'une des figures de proue de l'équipe à Old Trafford et ouvre la porte à un éventuel départ libre en fin de saison, si la direction échoue à trouver un nouvel accord avec lui.

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Selon le réseau britannique « Sky Sports », Fernandes n'a pas donné son accord à la seconde offre présentée par Manchester United pour prolonger son engagement avec le club, malgré la volonté affichée de la direction de conserver ses services. L'avenir du capitaine devient ainsi l'un des dossiers épineux qui attendent d'être tranchés dans la période à venir.

La direction de Manchester United a entamé ses tentatives pour renouveler le contrat de Fernandes l'été dernier, lorsqu'elle a présenté sa première offre au joueur, qui avait signé son précédent contrat deux ans auparavant. Mais il a refusé la proposition, avant que la même scène ne se reproduise avec la seconde offre, accentuant ainsi les craintes quant à la possibilité de perdre ses services.

Le contrat actuel de la star portugaise prend fin à l'issue de la saison en cours, ce qui signifie qu'il sera en mesure, conformément au règlement, d'entamer des négociations avec des clubs en dehors de l'Angleterre dès le mois de janvier prochain, en vue d'un transfert libre durant l'été, s'il n'est pas parvenu à un accord concernant son avenir.

Mais Manchester United dispose d'une option lui permettant de prolonger le contrat du joueur d'une année supplémentaire, ce qui offre au club un atout important dans les négociations visant à conserver son capitaine et l'empêche d'entamer des discussions avec des clubs étrangers en janvier au sujet d'un transfert libre à l'issue de la saison.

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Al-Hilal était proche d'un transfert retentissant

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Les offres venues de l'étranger ne constituent pas une nouveauté dans la carrière de Fernandes avec Manchester United, le joueur ayant révélé en juin 2025 avoir refusé une offre colossale d'Al-Hilal, le club saoudien s'étant montré disposé à lui proposer un salaire hebdomadaire proche du triple de ce qu'il perçoit actuellement, à savoir 250 000 livres sterling.

Les tentations saoudiennes ne se sont pas limitées à l'aspect personnel, puisque Al-Hilal s'est dit prêt à verser 100 millions de livres sterling à Manchester United en échange des services du capitaine. Mais Fernandes a alors choisi de rester à Old Trafford, préférant poursuivre son aventure avec le club anglais malgré l'ampleur de l'offre.

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Le nom du joueur a également été associé à un transfert vers Galatasaray en Turquie au mois d'août dernier, au milieu de rapports faisant état de la volonté du club de présenter une offre pour le recruter. La direction de United a toutefois maintenu sa position et affirmé que son capitaine n'était pas à vendre à n'importe quel prix, laissant toutes les possibilités ouvertes quant à son avenir.

Malgré le refus des deux offres, Manchester United ne semble pas prêt à renoncer facilement aux services de son joueur portugais, la direction souhaitant toujours le voir rester. Les discussions entre les deux parties devraient se poursuivre dans la période à venir, en quête d'une formule satisfaisant à la fois le joueur et le club.

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La volonté de United de conserver Fernandes repose sur sa valeur technique et son rôle de meneur au sein de l'équipe, ainsi que sur sa place centrale au cours des dernières saisons, après qu'il est devenu l'un des éléments les plus importants sur lesquels le club s'appuie pour construire ses attaques et créer des occasions, s'imposant comme un capitaine portant une lourde responsabilité dans le vestiaire.

Pochettino entre en scène : un passé qui le lie à Fernandes

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Fernandes avait vécu une saison exceptionnelle, au cours de laquelle il avait été sacré joueur de l'année par l'Association des écrivains du football et par l'Association des footballeurs professionnels, après avoir affiché des niveaux remarquables et totalisé 21 passes décisives en Premier League, établissant ainsi un record dans la compétition.

Mais le joueur portugais a éprouvé des difficultés à reproduire ces mêmes performances au cours de la saison actuelle, se contentant d'inscrire quatre buts, dont un triplé face à Ipswich Town au mois d'août dernier, lors de la rencontre qui demeure l'unique victoire de Manchester United en Premier League cette saison, selon les données figurant dans le rapport.

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La crise liée au renouvellement du contrat de Fernandes intervient alors que Manchester United s'apprête à annoncer la nomination de l'Argentin Mauricio Pochettino au poste de nouvel entraîneur de l'équipe, vendredi, en remplacement de Michael Carrick, démis de ses fonctions jeudi, dans une démarche visant à rebattre les cartes au sein du club.

Pochettino et la star de United partagent une vieille histoire restée inachevée, Fernandes ayant reconnu en 2019 qu'il avait été proche de rejoindre Tottenham, à l'époque où l'entraîneur argentin dirigeait le club londonien. Mais le Sporting Lisbonne avait fait obstacle à la conclusion de l'opération, le joueur ayant alors poursuivi sa carrière au Portugal avant de rejoindre plus tard Manchester United.

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Ainsi, le club anglais se retrouve face à deux dossiers imbriqués : le lancement d'un nouveau projet sportif sous la houlette de Pochettino, et la tentative de conserver son capitaine dont le contrat approche de son terme, dans un contexte de refus répétés des offres de prolongation et d'un possible retour des tentations venues de l'étranger. L'avenir de Fernandes pourrait devenir l'un des tests précoces et décisifs pour l'entraîneur argentin et la nouvelle direction, d'autant que perdre un joueur de son calibre gratuitement constituerait un coup difficile à justifier auprès des supporters de Manchester United.