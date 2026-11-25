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Mauricio Pochettino a raconté la frustration de Bruno Fernandes lors de la lourde défaite de Manchester United contre Liverpool. Il a souligné la vigilance tactique du capitaine sur un premier but controversé. Manchester United est en plein désaccord avec les responsables de l’arbitrage après une série d’incidents, et la direction du club réclame des explications urgentes.

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Une expulsion controversée et une faute sur le mur non sanctionnée à Anfield

Le déplacement de Manchester United à Anfield a basculé dès la huitième minute, lorsque l’arbitre Sam Barrott a expulsé Leny Yoro pour avoir fait tomber Alexander Isak alors qu’il filait vers le but. Manchester United affirme que l’arbitre vidéo John Brooks n’a « pas véritablement contesté » cette décision, alors même qu’ une commission de discipline de la Fédération anglaise a ensuite annulé le carton rouge de Yoro ainsi que sa suspension.

La situation s’est aggravée sur le coup franc qui a suivi, Dominik Szoboszlai donnant l’avantage à Liverpool. Le capitaine Bruno Fernandes avait alors signalé à Barrott que Bradley Barcola avait touché le mur de Manchester United avant la frappe, mais la VAR n’est pas intervenue.

Pochettino s’interroge sur la VAR après le premier but « irrégulier » de Liverpool

Deux jours plus tard, Pochettino a salué la vigilance de Fernandes, qui avait repéré l’infraction, avant de demander pourquoi le but avait été accordé. « Je pense que nous n’avons pas été attentifs, mais Bruno, lui, l’était. C’est pour cela qu’il est capitaine, et parce qu’il est intelligent et qu’il perçoit et ressent ce qui se passe sur le terrain », a déclaré Pochettino.

Il a ensuite invoqué une décision prise la saison dernière dans l’élite pour soutenir que le but n’était pas valable : « Personne n’a dit que le but était irrégulier. Il aurait dû être annulé parce que Barcola touchait notre mur. [Eberechi] Eze, la saison dernière [avec Crystal] Palace, quand Eze a marqué, [le but a été annulé]. Pourquoi n’ont-ils pas consulté la VAR pour vérifier le but ? Il aurait dû être annulé.

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« [Je] dois défendre mes joueurs et mon club. Où sont les trois points ? Nous devons réfléchir un peu plus en profondeur... à la manière dont nous utilisons la technologie. »

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La défense de l’expulsion de Yoro par Howard Webb provoque la colère à Old Trafford

Les tensions ont débordé en dehors du terrain après le passage du responsable de ProRef, Howard Webb, dans Mic'd Up. Il y a salué la décision rapide de Barrott, affirmant que l’expulsion de Yoro n’était « certainement pas une erreur » , malgré l’issue favorable de son appel. Une source à Old Trafford, citée par The Mirror, a jugé la position de ProRef « totalement erronée ». Manchester United estime que les éléments disponibles prouvent qu’Isak n’aurait pas atteint le ballon avant le gardien Lammens, même en courant à pleine vitesse.

Pochettino a lui aussi exprimé la colère du club face à l’inaction de la VAR . « Je suis très déçu, car je pense que ce genre de chose ne devrait jamais arriver », a poursuivi l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis. « Ma question a toujours été la même. D’accord, nous pouvons accepter qu’un arbitre se trompe à cause de son implication émotionnelle dans le match, mais si nous avons la VAR, que faisait-elle ?

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« Parce que maintenant, allons-nous rejouer le match ? Aurons-nous la possibilité de jouer dans les mêmes conditions, à 11 contre 11 ? Non. Le problème, c’est qu’à ce moment-là, nous avions besoin de temps pour examiner la situation. »

Une réclamation auprès de la Premier League avant le déplacement au Sporting

Selon The Mirror, Manchester United prévoit désormais de porter ses réclamations devant la Premier League et ProRef afin d’obtenir des réponses sur les incidents d’Anfield. Sur le terrain, Pochettino attend une réaction immédiate au Portugal, où le match de Ligue des champions contre le Sporting offre une occasion importante d’enchaîner les victoires.

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« Maintenant, nous devons aller de l’avant », a déclaré Pochettino. « Je suis très fier des joueurs et de la manière dont ils ont géré toutes ces situations injustes sur le terrain. Notre priorité est désormais de progresser, de faire mieux et de commencer à gagner des matches. Demain, nous avons une belle occasion ici. »