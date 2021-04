Pochettino, Rafinha et les réactions après Strasbourg - PSG (1-4)

Le PSG a dominé Strasbourg ce samedi. C’était une belle préparation avant l’opposition contre le Bayern en C1.

Paris n’a pas failli à sa tâche ce samedi sur le terrain de Strasbourg. Souverains et efficaces, les champions de France se sont imposés 4 à 1. C’était une belle façon de préparer la réception du Bayern en Ligue des Champions. C’est sur quoi les joueurs et le coach ont insisté après la rencontre, tout en soulignant la bonne opération comptable réalisée.

Rafinha (milieu du PSG sur Canal+) : « Il n'y a pas de match facile. On a bien joué en 1e période, et ça nous a facilité le match. Le coup franc de Paredes, oui il est très beau. Il l’a bien exécuté (...) Je crois qu'on est prêts pour le Bayern. A chaque fois, on donne le maximum. On est au PSG, on est obligés d'être bons tout le temps. »

Pablo Sarabia (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « Si on avait perdu, ça aurait été fini pour le titre. Aujourd’hui c’était donc important de gagner pour rester dans la course. Car c’est notre objectif. Le Bayern ? Oui, c’est une compétition importante, mais aujourd’hui il fallait gagner. Maintenant, on va se projeter sur le Bayern. L’attente du pays ? Oui, on ressent le soutien des supporters. On va essayer de faire le match parfait pour continuer notre parcours, car le Bayern est une très bonne équipe. On devra faire un match très complet. »

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) : « Oui, c’était important de gagner pour rester en course. Il n’y a pas de pression, il faut juste qu’on soit performant. Aujourd’hui, on a montré qu’on est des combattants. Et c’est comme ça qu’il faut être. On se bat dans trois compétitions différentes et ça complique les choses. Mais, l’équipe a montré de la foi et aujourd’hui c’était un bon jour pour nous. Mbappé a joué tout le match presque ? La meilleure chose pour Kylian pour être prêt est de jouer. S’il sent que quelque chose ne va pas, il sera le premier à le dire. Mais on est des pros et on a un staff médical, et c’était la meilleure décision pour l’équipe. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Chacun a sa vérité. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. Lui, quand il est sur le terrain, il est heureux (…) Battre le Bayern serait le plus grand exploit de Paris ? Je ne sais pas si ça sera le plus grand exploit. Ça, c’est à vous de chercher. Pour nous, c’est juste notre objectif. C’est la meilleure équipe au monde, c’est certain, et on va souffrir pendant 90 minutes. Mais notre objectif est de se qualifier ».