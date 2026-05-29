Pochettino quitte les États-Unis et serait sur le point de s’engager avec un grand club européen

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l’AC Milan et Mauricio Pochettino seraient sur le point de finaliser un accord. L’actuel sélectionneur des États-Unis quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde.

Le club lombard cherche activement un nouvel entraîneur depuis l’annonce, la semaine dernière, du départ de Massimiliano Allegri, consécutif à un conflit avec Zlatan Ibrahimović.

Le club lombard avait d’abord approché Andoni Iraola, fraîchement parti de Bournemouth, sans parvenir à un accord avec l’Espagnol.

Ralf Rangnick, actuel sélectionneur de l’Autriche, a quant à lui posé des conditions jugées trop onéreuses et n’a pas réussi à s’entendre avec le club lombard.

L’Argentin prendra officiellement ses fonctions en Italie après la Coupe du monde avec les États-Unis.

Âgé de 54 ans, l’ancien défenseur a commencé sa carrière d’entraîneur à l’Espanyol, club où il s’était déjà distingué comme joueur. Il a ensuite dirigé Southampton, Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain, Chelsea, puis la sélection des États-Unis.



