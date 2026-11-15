Pochettino prépare l’arrivée à Manchester United d’un milieu de la Juventus en qui il a confiance

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Mauricio Pochettino aurait fait de Weston McKennie, joueur de la Juventus, l’une de ses principales cibles pour renforcer son effectif remanié à Manchester United. L’ancien entraîneur de Tottenham souhaite retrouver le milieu américain, avec lequel il a noué des liens étroits lorsqu’ils se sont côtoyés sur la scène internationale.

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De la sélection nationale aux retrouvailles en Premier League

Pochettino a officiellement pris les rênes de Manchester United, succédant à Michael Carrick après que l’ancien milieu de terrain n’a remporté aucun de ses huit derniers matches de Premier League à la tête de l’équipe. L’Argentin reste toutefois concentré, dans l’immédiat, sur la fin de sa mission avec la sélection des États-Unis, ayant conservé son poste pour le quart de finale aller-retour de la Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti.

McKennie compte parmi les joueurs qui se sont distingués sous la direction de Pochettino. Il a récemment marqué lors d’une large victoire 6-0 contre Haïti. L’énergie et la polyvalence tactique du milieu de terrain ont impressionné le nouvel entraîneur de Manchester United, alimentant les spéculations sur un possible transfert en Premier League. Selon La Gazzetta dello Sport, Pochettino envisage sérieusement d’emmener le pilier de la Juventus avec lui à Old Trafford pour en faire une pièce maîtresse de la reconstruction de son milieu de terrain.

Le prix d’un départ de Turin

La Juventus a récemment témoigné sa confiance au joueur de 28 ans en lui offrant un nouveau contrat jusqu’en juin 2030, mais le géant italien pourrait tout de même être tenté de le vendre. Le directeur général Giovanni Carnevali a souvent déclaré qu’aucun membre de l’effectif n’était véritablement « invendable » si une offre atteignait le montant souhaité. Cette position laisse une lueur d’espoir à Manchester United, même si le journal italien précise qu’il faudrait une offre « monstrueuse » pour obtenir sa vente, surtout lors du mercato de janvier, en milieu de saison, quand il est plus difficile de trouver un remplaçant.

Luciano Spalletti, actuel entraîneur de la Juventus, apprécie énormément le volume de travail et la polyvalence de McKennie. Le milieu de terrain est le joueur de l’effectif actuel qui compte le plus d’apparitions sous le maillot de la Juventus (241). L’entraîneur préférerait conserver le joueur à Turin, notamment en raison des récentes inquiétudes liées aux blessures d’autres milieux comme Manuel Locatelli et Khephren Thuram.

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Une place dans le dispositif et des solutions dans l’effectif

Spalletti a souvent utilisé McKennie dans un rôle plus avancé au milieu de terrain cette saison, tirant parti de sa capacité à se projeter tardivement dans la surface et à participer aux buts. L’entraîneur de la Juventus dispose toutefois d’autres options offensives dans cette zone, notamment Kenan Yildiz, lorsqu’il est apte à jouer, ainsi que Kerim Alajbegovic, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao et Edon Zhegrova.

McKennie a rejoint la Juventus en provenance de Schalke en 2020, devenant le premier joueur américain à porter le maillot du club et le cinquième à évoluer en Serie A. Durant son séjour à Turin, entrecoupé d’un prêt de six mois à Leeds United à partir de janvier 2023, le milieu de terrain a aidé la Juventus à remporter deux Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie.

Les chiffres de McKennie cette saison avant le match contre Venezia

Cette saison, McKennie a disputé 11 matches toutes compétitions confondues avec la Juventus, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. La Juventus occupe actuellement la septième place du classement de Serie A avec 18 points, à 11 longueurs de la Lazio, en tête du championnat. Elle retrouvera la compétition nationale après l’actuelle trêve internationale en accueillant Venezia le 22 novembre.