Pochettino pourrait remplacer Allegri à la Juventus d'après un proche de l'Argentin

Le technicien argentin est cité parmi les candidats pour prendre les rênes de la Juventus. Et un de ses proches pense que c'est envisageable.

Mauricio Pochettino pourrait être tenté de quitter pour rejoindre la cet été, d'après ce qu'affirme un de ses cousins. L' a été désigné par la presse italienne comme l'un des candidats pour remplacer Massimiliano Allegri à la tête des champions de après que ce dernier a annoncé son départ à la fin de la saison.

Pochettino avait déjà été annoncé par le passé du côté de ou du . C'étaut avant qu'Ole Gunnar Solskjaer et Zinedine Zidane ne soient nommés au sein de ces clubs au cours de la saison.

Même s'il vient de guider son équipe jusqu'à la finale de la , Pochettino serait frustré par le manque d'investissement de ses dirigeants sur le marché des transferts et a déclaré ce mois-ci qu'il souhaitait connaître le plan à long terme du board avant de lier son avenir à celui des Spurs.

"Je ne sais pas si la Juve peut le convaincre"

L'idée d'un départ ne serait donc pas totalement incongrue. Et cela vient d'être confirmé par le cousin de Mauricio Pochettino, un certain Daniele. "À mon mon avis, cela pourrait être réalisable, car Mauricio est un entraîneur qui a montré qu'il savait bien travailler. Atteindre la finale avec Tottenham en est un exemple, a-t-il déclaré à Tutto Juve. L’objectif des Bianconeri est bien sûr la Ligue des champions et mon cousin a toutes les qualités utiles pour pouvoir entraîner ce club. Mauricio a démontré qu'il avait l'expérience nécessaire pour pouvoir entraîner en Europe. Avec Tottenham, il a pu former un groupe de personnes moins connu. Tous les membres de la famille aimeraient le voir à la Juventus."

Le proche, qui habite l' , a ensuite ajouté : "Il est certainement attiré par l'Italie, il nous a dit qu'il aimerait venir ici pour retrouver ses ancêtres. Nous avons également parlé de la cuisine piémontaise, qu'il aimerait essayer de nouveau. Le désir est là, mais honnêtement, je ne sais pas s'ils peuvent le convaincre de venir. La décision lui incombe clairement. Dans le cas où il accepterait la Juve, nous l'accueillerons à bras ouverts."