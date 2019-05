Pochettino pas sûr de pouvoir compter sur Kane en finale de la Ligue des Champions

Les Spurs et leur manager, Mauricio Pochettino, ne sont pas encore en mesure de garantir la présence Harry Kane à la la finale de la C1.

L'entraîneur de , Mauricio Pochettino, n'a pas été très rassurant concernant la forme physique de Harry Kane, aucune décision n'ayant encore été prise quant à sa participation éventuelle à la finale de la .

L’attaquant international anglais est indisponible qu’il a contracté une blessure lors d’un duel en quart de finale de la Ligue des Champions contre , le 9 avril dernier. Un problème à la cheville a mis un terme prématuré à sa campagne en , et il n'a pas participé aux derniers tours de la Ligue des Champions. Sans lui, les Londoniens s'en sont bien sortis pourtant en s'assurant une place dans le Top 4 avant d'accéder à la finale continentale. Le fait que la saison s'est étirée avec ce rendez-vous pris contre à Madrid a permis à Kane de garder un petit espoir de rejouer et revenir pour le rendez-vous qui compte le plus.

"Il retrouve le groupe pour le travail collectif vendredi"

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate l'a également inclus dans son groupe pour la phase finale de la Ligue des Nations. Les Three Lions devraient affronter les le 6 juin. Les Spurs espèrent que Kane partira avec son pays en tant que champion d'Europe, son programme de remise en forme ayant été intensifié ces dernières semaines.

Pochettino a indiqué dernièrement que son buteur n'était pas loin de reprendre, mais l’ n’offre aucune garantie quant à sa participation au match contre les Reds de Jurgen Klopp. Questionné sur Kane lors de la dernière conférence de presse, le patron des Spurs a déclaré à la presse: "Je pense qu'Harry Kane est dans sa dernière semaine (d'indisponibilité). Vendredi et samedi, il retrouvera le groupe pour le travail collectif. Je reste positif par rapport à sa situation. Nous avons une semaine à venir pour voir comment il progresse. C’est tellement important qu’il se sente bien. Nous allons voir ce qui se passe. Je ne peux pas dire s’il sera à 100% en forme ou s'il sera dans le onze de départ, sur le banc ou à l’extérieur. Mais il progresse, tout comme [Harry] Winks, [Jan] Vertonghen et [Davinson] Sanchez", a déclaré le technicien argentin. Le discours du manager des Spurs parait tout de même moins optimiste que celui tenu vendredi dernirer.