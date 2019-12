Pochettino : "Ouvert aux projets qui me sont soumis"

Mauricio Pochettino a fait savoir qu’il était prêt à replonger tout de suite et qu’il n’avait pas besoin d’année sabbatique.

Mauricio Pochettino est au chômage depuis deux semaines et son limogeage de . Mais, il ne compte pas le rester très longtemps. Dans un entretien accordé à Fox Sports, il a indiqué « qu’il y a de Il y a beaucoup de clubs et de projets intéressants » qui se présentent à lui. Après son licenciement, son nom avait notamment circulé du côté du Bayern et d’ .

Alors qu’il aurait pu opter pour du repos, surtout que rester inactif en lui assurerait un pactole de 15M€, le coach argentin a suggéré qu’il était disposé à reprendre rapidement du service : « À mon âge, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer. Je suis ouvert aux projets qui me sont soumis, a-t-il déclaré. Mais, pour le moment, le plus important pour moi est de me vider la tête après ces saisons incroyables avec Tottenham. »

L’ancien défenseur du PSG a également fait savoir qu’il n’excluait pas totalement un retour dans son pays. « C'est difficile pour moi d'imaginer un projet dans un club argentin. Cependant, pour le bien de ma famille, je ne refuserai pas de travailler ici », a-t-il conclu.