Pochettino : « Nous avons suffisamment souffert lors de la crise de Balugon… et j’ai célébré la décision de la FIFA »

Mauricio Pochettino, le sélectionneur des États-Unis, a fermement défendu la décision de faire annuler le carton rouge infligé à l’attaquant Folarin Balogun, jugeant la sanction initiale injustifiée.

Balogun avait été expulsé lors de la victoire des États-Unis en seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine, à la suite d’un tacle violent mais involontaire.

En application du règlement, ce carton rouge devait le priver du huitième de finale très attendu contre la Belgique.

L’affaire a connu un rebondissement lorsque la Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de suspendre cette sanction, une initiative accueillie avec soulagement par l’encadrement américain.

« Ma réaction est celle de quiconque aime vraiment ce sport et croit en son éthique », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Nous nous réjouissons tous de cette décision. »

« Nous avons déjà été suffisamment pénalisés face à la Bosnie-Herzégovine en jouant à 10 pendant 35 minutes, à la suite d’une décision tout à fait injuste », a-t-il ajouté.

L’entraîneur argentin a toutefois tenu à nuancer son propos : « Je ne le dis pas seulement parce que je suis le sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis et que je dois défendre mon équipe. »

Pochettino a ensuite réaffirmé sa position : « C’est parce que je suis sûr à 99,9 % que nous sommes tous d’accord pour dire que ce carton était injuste. »