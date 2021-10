Pochettino, Neymar et les réactions après PSG - Lille (2-1)

Paris a renversé Lille vendredi soir au Parc. Après la rencontre, le soulagement des Franciliens contrastait avec la désillusion des Dogues.

Paris a fait le boulot vendredi lors de la réception du LOSC, mais la victoire (2-1) a été arrachée dans la douleur. Ce n’est qu’en fin de rencontre et après avoir été longtemps menés que les joueurs de la capitale ont su prendre le meilleur sur leur adversaire. Naturellement, au coup de sifflet final, ils ont exprimé leur satisfaction, tandis que les Nordistes ruminaient le dénouement défavorable qu'ils ont connu.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Le football, c’est 90 minutes. Mais globalement, je pense qu’on méritait de gagner. Commencer avec une défense à 3 ? C’est une option de jouer, de trouver des différentes façons de jouer. On peut s’adapter à ce système. Mais c’est bien d’être flexible. Parfois, le plan de départ ne fonctionne pas et je suis content d’avoir cette option pour des joueurs avec de différentes caractéristiques. Mais il faut continuer à le travailler (…) L’équipe meilleure avec un vrai neuf ? Je ne pense pas que ca a été le problème en première période. C’est juste que Lille qui nous connait bien. On n’a pas été assez bons pour alimenter nos joueurs offensifs et avoir le contrôle du match. Mais je ne pense pas que ça soit un seul joueur ou une position qui change tout (…) Des nouvelles de Messi ? On doit attendre. On a discuté avec le médecin. C’est de la précaution. Il ne pouvait pas continuer, mais ce n’est pas un gros problème. Il sera disponible pour le prochain match. »

Neymar (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « C’est une partie très difficile. On a eu des difficultés. Mais on a lutté jusqu’au bout. C’est bien qu’on ait pu revenir. Sur le plan personnel ? Les critiques sont normales. Ça fait 15 ans que je joue au foot, je suis habitué. La critique la plus importante c’est celle que moi je fais et j’ai répondu sur le terrain. On sait ce qu’on fait et moi je suis tranquille. »

Angel Di Maria (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « Je suis très content pour la victoire. C’était un match difficile. On n’a pas joué comme on le voulait. Mais le plus important c’est la victoire. Pour les supporters notamment. C’est fondamental (…) Moi je joue là où on me dit de jouer. J’aime jouer quelle que soit ma position. Le tout est d’être en connexion avec les autres (…) Le 3-4-3 c’est mieux ? Oui, c’est bien pour les joueurs qu’on a. Mais petit à petit on va être de mieux en mieux et s’améliorer. Et il y a aussi Messi qui va petit à petit s’adapter. Ma réaction suite à ma sortie contre l’OM ? C’est normal, j’ai toujours envie de jouer. C’était un grand match ».

Jonathan David (attaquant de Lille sur Amazon Prime) : « Les premières 75 minutes elles étaient bonnes. On a eu des occasions qu’on n’a pas mises. C’est dur à expliquer. Mais Paris est une bonne équipe, mais ils ont dominé vers la fin et ils nous ont mis sous pression. C’est plusieurs trucs qui expliquent ce changement de scénario. Meilleur buteur du championnat ? Oui, je suis content pour aider l’équipe, mais aujourd’hui cela n’a pas suffi. Aujourd’hui, on est déçu et frustré ».

Jocelyn Gourvennec (entraineur de Lille sur Amazon Prime) : « Leur changement de système a fait basculer le match ? Oui, ils ont changé leurs couloirs et porté plus de largeur à leur jeu. Mais ce n’est pas ce qui résume le match. Ce soir, on doit prendre au minimum 1 point. On ne peut pas accepter de repartir avec zéro point avec le match qu’on fait. On a aussi eu le tort de ne pas tuer le match. Eux, ils ont longtemps buté. J’ai l’impression d’avoir revu la même chose que face à Lyon, Angers et Leipzig. C’est extrêmement frustrant car on n’est pas payés à l’arrivée. »