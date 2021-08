Pochettino, Marquinhos… Les réactions après Reims - PSG (0-2)

Le PSG a prolongé sa série de victoires sur le terrain de Reims. La première de Messi est donc réussie et les Franciliens s’en sont réjouis.

Paris n’a pas manqué à sa tâche ce dimanche sur le terrain de Reims. Pour les grands débuts de Lionel Messi sous ses couleurs, et grâce à un doublé de Kylian Mbappé, l’équipe parisienne a signé un quatrième succès de rang (2-0). Au coup de sifflet final, et même s’ils n’ont pas tout bien fait, les Parisiens étaient satisfaits. Les Rémois, aussi, avaient le sentiment du devoir accompli malgré le revers essuyé.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Prime Vidéo) : « Il a été bon. Je suis très heureux de le voir faire ses débuts. C’était important pour lui. Il est loin de sa meilleure forme, mais il s’entraine très bien. Il sera meilleur au retour des vestiaires. On attend le meilleur de lui. Le pressing des attaquants et le clean sheet ? C’était important oui, car on a pris beaucoup de buts auparavant. On doit encore s’améliorer et on va réussir à faire un meilleur travail avec le préparateur physique pour être plus compacts. C’est notre challenge. On doit croire en ça et le montrer sur le terrain. Si je dors bien avec l’effectif que j’ai ? On a beaucoup de talents, et ce sont des joueurs intelligents. Ils savent qu’il y a que 11 qui jouer, mais chacun doit montrer qu’il veut jouer. Nous, on doit trouver la meilleure combinaison avec les caractéristiques des joueurs. Mbappé ? C’est notre joueur. Mais vous connaissez le business, c’est rempli de rumeurs. Mais notre président et notre directeur sont très clairs. Il est là avec nous et nous sommes heureux de lui. C’est un joueur important, et c’est un cadeau de l’avoir avec nous ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur Prime Vidéo) : « C'est parfait et on prend des points importants. L'année dernière, ce sont des points qui nous ont manqués. Ce sont les premiers matches pour beaucoup d'entre nous. C'est important de travailler les automatismes et aussi l'organisation. Ca fait aussi plaisir pour Kylian (Mbappé), qu'il nous aide gagner. Neymar de retour également. Et Messi qui fait son entrée en jeu (...) Le clean sheet ? Ça aide beaucoup quand toute l'équipe fait le travail. Et nous, la défense, on aborde toujours les matches pour ne pas encaisser. Ça donne de la confiance. L'avenir de Mbappé ? On n’essaye même pas de lui demander. Il objectifs, mais si on pense à nous on veut qu'il reste. Et s'il reste il va beaucoup nous aider. Notre attaque est magique, mais il ne fait pas oublier les autres. C'est important d'avoir une équipe efficace. La saison est longue ».

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG sur Prime Vidéo) : "C'est un bon début, c'est ce qu'on cherchait : bien commencer pas comme l'an dernier. On veut gagner les matchs, c'est notre objectif. On a beaucoup de nouveaux, on doit encore trouver les automatismes. Mais on est content parce que ce ne sont pas des matchs faciles. Contre nous toutes les équipes jouent le match de leur vie. Kylian ? Bien-sûr que je veux qu'il reste. On aime jouer avec les plus forts. On ne découvre pas Kylian aujourd'hui. Cela fait quelques années qu'il marque beaucoup de buts. C'est un phénomène, on est très content de lui".

Yunis Abdelhamid (défenseur de Reims sur Prime Vidéo) : "Difficile... On avait les bonnes intentions, on a essayé de jouer haut, de les presser. Mais avec cette équipe si on se loupe une fois ils nous le font payer cash. Quand on a la moindre occasion il faut marquer. C'est frustrant parce que je pense qu'on a essayé mais on est tombés contre plus fort, tout simplement. C'est une grande équipe, après je pense qu'on n'a pas été tant mis en difficulté que ça. C'est frustrant, c'est le haut niveau."