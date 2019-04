Pochettino : "Maintenant que nous avons un nouveau stade, nous devons penser comme un grand club"

L'entraîneur des Spurs espère voir le club londonien continuer de grandir avec la livraison et l'entrée dans leur nouveau stade.

Le jour tant attendu est fin arrivé pour . Depuis plusieurs mois, les Spurs attendent désespérément de pouvoir faire leur entrée dans leur nouveau stade et ce jour est arrivé. Tottenham va jouer pour la première fois dans son nouvel antre face à ce mercredi soir. L'inauguration du stade va avoir lieu tout au long de la journée pour les Spurs qui attendent ce nouvel écrin depuis longtemps afin de franchir un cap.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a affiché sa volonté de voir Tottenham grandir grâce à l'apport du nouveau stade : "Ma responsabilité est de dire au club (et donc à ses dirigeants): maintenant que nous avons fini le stade, nous devons penser comme un grand club. C'est le pallier le plus important que nous avons à franchir. Il faut se rapprocher le plus possible de la manière dont réfléchissent les plus gros clubs".

Pochettino défend Lloris

L'entraîneur argentin est conscient que le nouveau stade, bien plus grand que l'ancien White Hart Lane, va apporter des revenus supérieurs au club londonien : "Si vous comparez par rapport au Barça, au Bayern, à la ou au , vous ne pouvez espérer jouer dans la même catégorie alors que Tottenham n'avait qu'un stade d'une capacité de 36.000 personnes contre 62.000 pour le nouveau stade".

Mauricio Pochettino a défendu Hugo Lloris après le match contre Liverpool : "Nous parlons toujours lorsque quelqu'un manque le dernier geste devant le but. Dans ce cas, c'était un peu malchanceux pour lui et le manque de réaction de nos joueurs. Il ne fait aucun doute que Hugo est l'un des meilleurs et qu'il sera dans le but contre Palace. C'est une situation si pénible et nous méritions plus. Nous devons être forts et soutenir nos joueurs. Hugo a été si important pour nous pendant cinq ans et est l'un des joueurs les plus importants pour l'avenir du club".

L'Argentin a toujours l'ambition de terminer dans le top 4 : "Bien sûr, nous allons nous battre. Nous sommes dans le top quatre. Nous sommes déçus du dernier résultat mais contre , nous méritions plus. Je pensais que nous avions très bien joué. En deuxième mi-temps, nous nous sentions bien. Si nous jouons comme ça, je ne doute pas que nous serons dans les quatre premiers. C'est entre nos mains. C'est une mini-ligue - sept matches dont cinq dans notre nouveau stade. Ce sera un grand coup de pouce pour nos joueurs et nos fans. C'est à nous de le réaliser".