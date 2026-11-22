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Mauricio Pochettino, entraîneur de Manchester United, a laissé éclater sa colère après la défaite face à Liverpool (4-0) à Anfield, dimanche soir. Il a exprimé sa déception face aux circonstances du match, son équipe ayant dû disputer l'essentiel de la rencontre à dix après l'expulsion de Leny Yoro dans les premières minutes.

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Pochettino a pris les rênes de Manchester United lors de la dernière trêve internationale, succédant à Michael Carrick, et le match contre Liverpool était son premier sur le banc mancunien.

Au micro de Sky Sports, Pochettino a expliqué qu'il n'aurait pas souhaité commencer son aventure en Premier League de cette façon, estimant que le match avait complètement basculé après seulement six minutes, ce qui a fortement pesé sur les plans de son équipe et sur ses chances de rivaliser.

Il a ajouté, selon des propos rapportés par la BBC : « C'est très douloureux, je suis très déçu. Il est impensable de commencer mon aventure ici en Premier League dans de telles conditions. Le seul problème, c'est que le match a complètement changé après six minutes. Maintenant, on peut parler et tout expliquer, mais le mal est fait. »

L'entraîneur de Manchester United a assuré que ses joueurs avaient été très affectés par ce qui s'était passé pendant la rencontre , précisant qu'il leur avait demandé de rester calmes et de ne pas s'emporter, même s'il estime que son équipe a été victime d'une situation injuste en début de match.

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Il a poursuivi : « C'est extrêmement douloureux, les joueurs ressentent la douleur de ce genre de situation. Je leur ai dit qu'ils devaient rester calmes, et que ce qui s'était passé était une situation totalement injuste. »

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Malgré sa contestation de la décision arbitrale, Pochettino a insisté sur la nécessité pour son équipe d'assumer ses responsabilités et pour les joueurs de prendre de meilleures décisions sur le terrain, soulignant que la performance devait faire l'objet d'une remise en question complète, indépendamment de la polémique arbitrale.

Il a expliqué : « Nous devons aussi accepter l'idée d'être plus concentrés, de prendre de meilleures décisions sur le terrain et d'être bien meilleurs. Nous devons faire notre autocritique et, en même temps, discuter de certaines situations survenues pendant le match dont nous n'étions pas satisfaits. »

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Pochettino est ensuite revenu sur l'expulsion de Leny Yoro à la 8e minute : « Le ballon se dirigeait vers le gardien. Je pense que dans cette situation, si l'on consulte la VAR, on verra, comme on le voit maintenant sur les images, que Leny Yoro n'a jamais eu l'intention de faire tomber Alexander Isak. »

Il a ajouté : « L'attaquant a vu que le ballon allait vers le gardien, il a légèrement ralenti sa course et il est tombé », contestant ainsi le fait que l'action ait été considérée comme l'annulation d'une occasion de but manifeste justifiant un carton rouge.

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Pochettino s'est également appuyé sur une autre action survenue dans les premières minutes du match, réclamant un réexamen de la gestion arbitrale du contact entre Jérémy Jacquet et Bryan Mbeumo, estimant que les deux situations étaient similaires et qu'un penalty aurait pu être accordé à Manchester United.

Il a déclaré : « Mais si l'on regarde la 6e minute, et plus précisément l'action de Jacquet sur Mbeumo, on constate qu'elles sont similaires, n'est-ce pas ? Quand on compare les gestes, il n'y a pas penalty ? »

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Le technicien a reconnu qu'un but de Manchester United en début de match aurait pu changer la physionomie de la rencontre et l'évaluation finale de sa prestation, mais il s'est dit prêt à assumer ses responsabilités et à poursuivre le travail avec l'équipe, malgré les circonstances difficiles auxquelles il a été confronté.

Il a ajouté : « Si nous avions marqué après six minutes, nous parlerions certainement autrement. Mais c'est parfois l'une de ces situations dont nous devons assumer la responsabilité, et je suis là pour assumer mes responsabilités et continuer à pousser. »

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Pochettino a conclu en affirmant son respect des décisions arbitrales, tout en insistant sur son droit de défendre son équipe et d'exprimer son désaccord, réaffirmant sa conviction que l'expulsion de Yoro n'était pas méritée.

Il a déclaré : « Je ne changerai pas ce qui s'est passé, et le respect est primordial. En même temps, je dois défendre mon équipe et donner mon avis. J'ai le sentiment que cette action était claire pour tout le monde dans le monde du football, et qu'elle ne méritait pas un carton rouge. »