Mauricio Pochettino, le sélectionneur de l’équipe des États-Unis, a souligné la prudence avec laquelle son groupe aborde la mentalité combative et l’agressivité de l’Australie, ainsi que la vitesse de transition défense-attaque des « Socceroos ».

Les États-Unis visent une deuxième victoire consécutive en Coupe du monde, une performance qu’ils n’ont réussie qu’une seule fois dans leur histoire. Pour y parvenir, ils devront battre l’Australie vendredi au stade Lumen Field.

Les États-Unis n’ont réussi cette performance qu’une seule fois auparavant, lors de l’édition inaugurale de 1930, en battant la Belgique puis le Paraguay au premier tour. Une nouvelle victoire, vendredi, leur assurerait une place en phase à élimination directe.

Pochettino se montre pleinement conscient de l’ampleur du défi qui attend les siens face à une Australie vainqueur 2-0 de la Turquie lors de son entrée en lice.

En conférence de presse, l’Argentin a souligné : « Ils sont très agressifs et très bien organisés. On a vu les difficultés rencontrées par la Turquie pour se créer des occasions, surtout des occasions franches. Dès qu’ils récupèrent le ballon, ils ont des joueurs rapides comme des flèches et se replacent à une vitesse fulgurante. »

Pochettino salue l’état d’esprit que l’entraîneur Tony Popović a insufflé aux Australiens.

Pochettino a ajouté : « Pour moi, tout est une question de mentalité, celle de l’entraîneur. Je lui ai parlé, je l’apprécie énormément et il m’impressionne vraiment. Je constate qu’ils ont développé une mentalité formidable, et il est difficile de jouer contre une équipe qui croit vraiment en ce qu’elle fait. »

Le pressing américain a déjà fait ses preuves lors du large succès 4-1 contre le Paraguay, permettant aux États-Unis de récupérer le ballon haut sur le terrain et de limiter les contres-attaques adverses. mais la sélection australienne, que les États-Unis affronteront vendredi, possède une vitesse de contre-attaque remarquable, avec des joueurs très dangereux dans les espaces ouverts tels que Jordan Bos, Nestor Iranconda et Mohammed Tori.

La participation de l’attaquant Christian Pulisic reste incertaine, ce qui contraint les États-Unis à réfléchir encore sur la pertinence d’un pressing haut face à l’Australie. Toutefois, Pochettino assure que son équipe s’appuiera avant tout sur ses points forts.

Pochettino a déclaré : « Nous avons bien pressé le Paraguay, mais nous avons aussi construit le jeu depuis l’arrière et nous avons su reculer pour défendre quand il le fallait. Nous avons été solides dans chaque zone du terrain, car c’est notre conception du football. Nous continuerons à presser, tout en étant prêts à contenir leurs longues balles. »

Il a ajouté : « Ce n’est pas simplement balancer des ballons longs au hasard. Je le dis avec tout le respect que je leur dois, car ils savent exactement ce qu’ils font lorsqu’ils jouent en profondeur. »