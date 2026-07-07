Pochettino, interrogé sur l’affaire Balugon, rappelle avec autorité : « La loi l’autorisait… Alors pourquoi cette insulte ? »

L'entraîneur argentin Mauricio Pochettino a clos la polémique qui a précédé la rencontre États-Unis - Belgique, après l'élimination de son équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 sur le score sans appel de 4-1.

Il a farouchement défendu sa décision d’aligner l’attaquant Folarin Balogun, affirmant que « mélanger la politique et le sport est frustrant et décevant ».

Ses propos, tenus en conférence de presse au Lumen Field juste après l’élimination, interviennent quelques jours après le tollé mondial provoqué par la suspension puis l’expulsion de Balogun lors du match face à la Bosnie, dans un contexte de rumeurs évoquant une ingérence de l’ancien président américain Donald Trump.

Il a catégoriquement refusé d’imputer la défaite à l’affaire Balogun, rappelant que la participation de l’attaquant monégasque était parfaitement conforme au règlement. « C’est vraiment frustrant et décevant de tout mélanger. C’est une affaire personnelle. Cette situation n’a pas affecté notre performance, ce n’est pas une excuse… Ce n’était tout simplement pas notre jour », a-t-il asséné.

Il a ajouté, défendant sa position technique : « Ma position est la suivante : je suis l’entraîneur, et il existe une règle qui permet de faire appel et d’essayer de rendre le joueur disponible… Si Balogun avait été disponible, puisque la commission de discipline l’avait autorisé, nous n’aurions eu aucun problème. À quoi bon subir des insultes ou recevoir des messages injurieux ? ».

Il a également critiqué ceux qui ont tenté de politiser l’affaire, affirmant que ce qui s’était passé en dehors du terrain n’avait aucun rapport avec la performance sur le terrain : « Je suis déçu par beaucoup de gens. Ils parlent de moralité et d’intégrité. On ne peut pas mêler la politique à cela. Dire que cela nous a affectés est faux. »

L’entraîneur argentin a reconnu la supériorité de la sélection belge, refusant de chercher des excuses à cette défaite : « Nous n’étions pas au meilleur de notre forme aujourd’hui. Je ne veux pas inventer d’excuses. Nous n’avons pas joué comme il le fallait. Chaque équipe connaît des mauvais jours, et aujourd’hui était l’un de ceux-là. Nous souffrons parce que nous ne parvenons pas à trouver notre cohésion. La Belgique a été meilleure que nous. »

Il a conclu en rappelant la position de la FIFA : « La FIFA a clairement expliqué sa position. Nous pouvons contester les règles, mais je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet. »