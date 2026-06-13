L'Argentin Mauricio Pochettino, sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis, s'est réjoui de la victoire 4-1 décrochée par son équipe face au Paraguay lors de la première journée du groupe D de la Coupe du monde 2026.

Au micro de « beIN Sports », il a salué le travail des joueurs et de son staff, se disant « très fier » de la performance des États-Unis en ouverture de leur Coupe du monde.

« Les joueurs et le staff technique méritent d’être félicités pour ce qu’ils ont montré aujourd’hui, et je suis extrêmement fier d’eux, a-t-il déclaré. Nous savons qu’il ne s’agit que d’un début, pas d’un aboutissement, mais l’ouverture d’une Coupe du monde est toujours délicate et complexe, surtout à domicile devant son public. »

L’entraîneur argentin a ajouté : « Les joueurs ont brillé, surtout durant les 45 premières minutes, imposant leur rythme et leur jeu à l’adversaire. »

Interrogé sur l’état de santé de la star Christian Pulisic, le technicien a expliqué que son remplacement était purement préventif, suite à une contusion subie en première période. « Pulisic a pris un coup léger sur la jambe en première mi-temps, a-t-il précisé. Il a ensuite ressenti une petite douleur, alors nous avons préféré le sortir pour ne prendre aucun risque. Nous espérons qu’il sera prêt pour le prochain match. »

En conférence de presse, il a salué cette entrée réussie dans la compétition tout en appelant à garder la tête froide après ce départ prometteur.

« La performance a été excellente. Je pense que nous avons très bien joué et nous sommes très heureux de cette victoire, mais ce n’est qu’un début. Il nous reste deux matchs à disputer dans la phase de groupes et nous devons continuer à travailler. »

Il a ajouté : « Nous devons savourer ce bon départ tout en restant conscients que nous devons continuer à progresser et à élever notre niveau de jeu. »

L’entraîneur argentin a également salué l’ambiance « formidable » du stade, remerciant les nombreux supporters américains pour leur soutien indéfectible : « Les fans ont été exceptionnels et nous ont aidés à atteindre ce niveau de jeu et à décrocher la victoire. »

Il a également salué la performance collective de ses joueurs, soulignant que l’équipe américaine avait réussi à mettre en œuvre ses concepts techniques comme prévu, que ce soit par des attaques directes, une possession organisée ou des mouvements collectifs bien pensés.

Il a expliqué : « Ce fut une soirée où tout s’est bien passé pour nous. Nous avons livré un bon match et réussi à mettre en œuvre une grande partie de ce que nous avions prévu, mais il ne faut pas oublier que nous avons affronté une équipe très forte. »

Il a également rendu hommage à son compatriote Gustavo Alvaro, sélectionneur du Paraguay, saluant « un entraîneur formidable, dont les succès sont le fruit de nombreuses années de travail et d’efforts ».

Il a conclu en adressant un message d’encouragement à la sélection paraguayenne, rappelant que la défaite initiale n’élimine personne, et citant en exemple le parcours de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022.

« Rien n’est encore joué et tout le monde a encore sa chance, a-t-il martelé. L’Argentine a commencé sa Coupe du monde au Qatar par une défaite contre l’Arabie saoudite, mais elle a fini en soulevant le trophée. Ce qui compte, ce n’est pas la manière dont on débute, mais la façon dont on progresse au fil de la compétition et, surtout, dont on la conclut. »