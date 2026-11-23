Partager Suivez GOAL sur Google

Manchester United a commencé à étudier la possibilité de recruter l'attaquant anglais Ivan Toney, joueur d'Al-Ahli, lors du prochain mercato d'hiver. Le club souhaite renforcer sa ligne d'attaque, tandis que le joueur est intéressé par un retour en Premier League.

Publicité

Le site « TEAMManchester United a commencé à étudier la possibilité de recruter l'attaquant anglais Ivan Toney, joueur d'Al-Ahli, lors du prochain mercato d'hiver. Le club souhaite renforcer sa ligne d'attaque, tandis que le joueur est intéressé par un retour en Premier League.talk », média anglais, a révélé dans un article exclusif que des intermédiaires s'activent en coulisses pour sonder les possibilités d'un transfert de Toney en Premier League. Ils ont pris contact avec plusieurs clubs intéressés, dont Manchester United, qui a déjà reçu des demandes de renseignements concernant une éventuelle arrivée de l'attaquant de 30 ans.

Les parties concernées étudient la possibilité de conclure l'opération sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Toney souhaite en effet vivement quitter le championnat saoudien pour retrouver les terrains européens, alors qu'il est encore lié à Al-Ahli par un contrat courant sur 18 mois supplémentaires.

Si aucune négociation officielle n'a encore été engagée, des sources proches du dossier estiment qu'un accord avec le club saoudien reste envisageable.

Toney affiche une remarquable efficacité devant le but avec Al-Ahli cette saison : il a inscrit 16 buts en 15 matchs disputés comme titulaire, confirmant ainsi ses qualités offensives, malgré son absence de la dernière liste de l'Angleterre pour la Ligue des nations.

Publicité Publicité

Manchester United a fait du recrutement d'un nouvel avant-centre l'une de ses priorités avant janvier, à la demande de Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur de l'équipe, qui cherche à étoffer ses options offensives en vue de la seconde partie de saison.

Related Topics

Les dirigeants du club voient en Toney un attaquant doté d'une grande expérience de la Premier League, capable d'apporter un plus sans avoir besoin d'une longue période d'adaptation.

Fait marquant dans ce dossier, Toney lui-même privilégierait un transfert à Manchester United, selon les informations du site anglais. Mais le club ne sera pas le seul à convoiter ses services : trois clubs londoniens, Arsenal, Chelsea et Tottenham, sont également entrés dans la course et suivent à leur tour la situation de l'attaquant en vue du mercato d'hiver.

Publicité

Cette concurrence entre clubs anglais représente un défi pour Manchester United, d'autant que plusieurs équipes souhaitent renforcer leur attaque dans les mois à venir. De son côté, Toney espère qu'un retour en Premier League lui permettra de retrouver sa place dans les plans de l'Angleterre de Thomas Tuchel et de prétendre à une participation à l'Euro 2028.