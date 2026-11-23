Manchester United a commencé à étudier la possibilité de recruter l'attaquant anglais Ivan Toney, joueur d'Al-Ahli, lors du prochain mercato d'hiver. Le club souhaite renforcer sa ligne d'attaque, tandis que le joueur est intéressé par un retour en Premier League.
Le site « TEAMManchester United a commencé à étudier la possibilité de recruter l'attaquant anglais Ivan Toney, joueur d'Al-Ahli, lors du prochain mercato d'hiver. Le club souhaite renforcer sa ligne d'attaque, tandis que le joueur est intéressé par un retour en Premier League.talk », média anglais, a révélé dans un article exclusif que des intermédiaires s'activent en coulisses pour sonder les possibilités d'un transfert de Toney en Premier League. Ils ont pris contact avec plusieurs clubs intéressés, dont Manchester United, qui a déjà reçu des demandes de renseignements concernant une éventuelle arrivée de l'attaquant de 30 ans.
Les parties concernées étudient la possibilité de conclure l'opération sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Toney souhaite en effet vivement quitter le championnat saoudien pour retrouver les terrains européens, alors qu'il est encore lié à Al-Ahli par un contrat courant sur 18 mois supplémentaires.
Si aucune négociation officielle n'a encore été engagée, des sources proches du dossier estiment qu'un accord avec le club saoudien reste envisageable.
Toney affiche une remarquable efficacité devant le but avec Al-Ahli cette saison : il a inscrit 16 buts en 15 matchs disputés comme titulaire, confirmant ainsi ses qualités offensives, malgré son absence de la dernière liste de l'Angleterre pour la Ligue des nations.
Manchester United a fait du recrutement d'un nouvel avant-centre l'une de ses priorités avant janvier, à la demande de Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur de l'équipe, qui cherche à étoffer ses options offensives en vue de la seconde partie de saison.
Les dirigeants du club voient en Toney un attaquant doté d'une grande expérience de la Premier League, capable d'apporter un plus sans avoir besoin d'une longue période d'adaptation.
Fait marquant dans ce dossier, Toney lui-même privilégierait un transfert à Manchester United, selon les informations du site anglais. Mais le club ne sera pas le seul à convoiter ses services : trois clubs londoniens, Arsenal, Chelsea et Tottenham, sont également entrés dans la course et suivent à leur tour la situation de l'attaquant en vue du mercato d'hiver.
Cette concurrence entre clubs anglais représente un défi pour Manchester United, d'autant que plusieurs équipes souhaitent renforcer leur attaque dans les mois à venir. De son côté, Toney espère qu'un retour en Premier League lui permettra de retrouver sa place dans les plans de l'Angleterre de Thomas Tuchel et de prétendre à une participation à l'Euro 2028.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.