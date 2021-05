Plutôt Mbappé ou Haaland ? Cristiano Ronaldo donne son point de vue

Le joueur de la Juventus hésite à choisir entre l'attaquant du PSG et de Dortmund, les deux étant sur la bonne voie pour devenir le meilleur du monde.

Cristiano Ronaldo a offert une vision diplomatique de la bataille entre Erling Haaland et Kylian Mbappe pour devenir le prochain meilleur joueur de la planète. La superstar de la Juventus et du Portugal sait ce qu'il faut pour atteindre ces sommets, en tant que quintuple vainqueur du Ballon d'Or avec d'innombrables records à son actif. Les deux jeunes attaquants cherchent à suivre ses illustres traces ainsi que celles de Lionel Messi.

À l'heure actuelle, Kylian Mbappé et Erling Haaland incarnent le plus probable duo capable de prendre le relais de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la lutte pour le titre de meilleur joueur de la planète pour la génération suivante. Interrogé sur son point de vue sur Mbappé et Haaland, Ronaldo - s'exprimant lors de son dévoilement en tant qu'ambassadeur officiel de la marque mondiale de LiveScore - a eu du mal à trancher.

"Il est difficile de choisir un seul joueur pour dire que celui-ci sera le meilleur, mais je pense que c'est passionnant à voir. Cette nouvelle génération de jeunes joueurs, comme Erling Haaland et Kylian Mbappé, qui arrivent. Certains joueurs peuvent avoir une ou deux belles saisons, les très grands joueurs sont ceux qui continuent à le faire saison après saison, et ce n'est pas si facile à faire. Cela demande beaucoup de travail et beaucoup d'engagement", a indiqué le Portugais.

Quelle trace va laisser CR7 ?

À 36 ans, l'un des plus grands joueurs de tous les temps commence à pencher vers la fin de sa remarquable carrière. Il ne montre aucun signe de ralentissement pour le moment, beaucoup le poussant à jouer au-delà de son 40e anniversaire. Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le plus rapide de l'histoire de la Juventus à atteindre 100 buts pour le club, après avoir passé un ce cap à Manchester United et au Real Madrid, et il espère en avoir fait assez pour s'assurer que son héritage résistera à l'épreuve du temps.

"J'espère que je resterai dans les mémoires comme l'un des grands joueurs, quelqu'un qui a travaillé dur, qui a toujours fait de son mieux pour aider son équipe et fera partie de l'histoire du jeu", a conclu Cristiano Ronaldo. Il se peut que la réputation de l'international portugais soit encore renforcée loin de l'Italie, un départ cet été étant envisagé pour un homme qui approche des 12 derniers mois de son contrat à la Juventus.

Avant de penser à son intersaison, Cristiano Ronaldo va tenter d'aider la Juventus à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions lors du dernier match de Serie A et assurer son titre de meilleur buteur du championnat italien, son premier depuis son arrivée à Turin. Le Portugais aura ainsi été sacré meilleur buteur en Premier League, en Liga et en Serie A, un bel accomplissement qui risque de laisser des traces dans l'histoire du football mondial.