Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football (FIGC), et Gianluigi Buffon ont présenté leur démission à la FIGC, rapporte Fabrizio Romano. La sélection italienne a perdu mardi dernier la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde, à la suite de quoi Gravina et Buffon ont tiré les conclusions qui s'imposaient et ont démissionné.

L'Italie était à un match de la Coupe du monde, mais a finalement dû s'incliner face à la Bosnie-Herzégovine, qui se qualifie pour la phase finale après les tirs au but.

Suite à cette défaite, l'Italie rate la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive et cela fait douze ans que les Azzurri n'ont plus participé au tournoi. Cela a provoqué un véritable tollé dans le pays.

Ainsi, Gennaro Gattuso aurait décidé de quitter son poste de sélectionneur et le défenseur de l'Inter Alessandro Bastoni est vivement critiqué par les supporters et les médias en raison de son carton rouge lors du match contre la Bosnie.

Après le départ de Gravina, Buffon et Gattuso, les têtes semblent tomber en Italie, qui traverse l'une des plus graves crises de son histoire dans le domaine du football.

Gravina est président de la FIGC depuis 2018, ce qui signifie que sous son mandat, l'Italie a manqué deux Coupes du monde d'affilée.

Buffon a pris sa retraite de gardien de but en 2023, à l'âge de 45 ans, et a immédiatement rejoint la FIGC, où il jouait un rôle clé entre le staff technique et l'équipe nationale italienne.