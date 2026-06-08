Plusieurs clubs de l’Eredivisie convoitent le pilier de Telstar, et le club souhaite entamer rapidement les négociations

Selon Voetbal International, Jeff Hardeveld pourrait bientôt changer de club aux Pays-Bas. Son club actuel, Telstar, ne souhaite pas le laisser partir sans compensation et va entamer des négociations avec le défenseur latéral gauche.

Le défenseur de 31 ans a brillé cette saison avec le promu. Sous les ordres d’Anthony Correia, il a progressivement endossé un rôle central au sein de l’équipe.

Il a disputé pas moins de 39 matchs, inscrivant sept buts et délivrant huit passes décisives. Indispensable dans la phase finale du championnat, il a contribué à maintenir Telstar en échappant à la relégation : deux buts et une passe décisive cruciale lors des quatre dernières rencontres, dont la rencontre décisive contre le FC Volendam lors de la dernière journée.

Ces performances n’ont pas passé inaperçues et plusieurs clubs néerlandais s’intéressent de près au latéral gauche. Telstar, qui souhaite le conserver, va bientôt entamer des discussions pour prolonger un contrat actuel courant jusqu’en milieu d’année 2027.

Willem II, fraîchement promu et en mesure de lui proposer un salaire plus élevé, est fortement intéressé. Le NAC Breda le suit aussi, mais la relégation du club en Keuken Kampioen Divisie pourrait l’amener à renoncer.

Le SC Heerenveen le suit aussi de près : les Frisons possèdent déjà l’arrière gauche Vasilios Zagaritis, mais le Grec pourrait partir cet été, plusieurs clubs s’intéressant à lui.

Selon Voetbal International, Hardeveld susciterait également l’intérêt de clubs étrangers, mais le défenseur aurait pour préférence de rester aux Pays-Bas.