Plusieurs cadres de Manchester City sur le départ

Après son sacre en ligue des Champions, Manchester City pourrait voir plusieurs de ses cadres quitter le club cet été.

Alors que l'heure est encore aux célébrations de la victoire en Ligue des Champions et de l'incroyable triplé réalisé cette saison, Manchester City va devoir se préparer au mercato estival 2023 et à plusieurs départs majeurs qui se profilent. Plusieurs cadres présents depuis de nombreuses années pourraient en effet être tentés par un nouveau challenge et partir du Nord de l'Angleterre avec le sentiment du travail accompli.

Bernardo Silva proche du PSG

C'est notamment le cas d'Ilkay Gündogan. Présent depuis 2016, l'international allemand vient de boucler une nouvelle très grande saison avec les CItyzens et pourrait ne pas prolonger son contrat, qui expire le 30 juin. Le FC Barcelone a manifesté son intérêt à plusieurs reprises ces dernières semaines et semble tenir la corde malgré le Paris Saint-Germain qui pointe le bout de son nez.

Autre cible du PSG, Bernardo Silva. Évasif sur son avenir après la finale, l'international portugais est l'une des priorités du club francilien sur ce mercato. Foot Mercato a révélé ce lundi que son agent Jorge Mendes a déjà proposé un contra au joueur de 28 et qu'une offre officielle devrait être transmise à Manchester City dans les semaines à venir.

Dernier partant, Riyad Mahrez est une des nouvelles cibles de l'Arabie saoudite qui veut continuer d'empiler les stars. Le club d'Al-Ahli, qui remonte en première division saoudienne, souhaiterait frapper un grand coup en recrutant l'international algérien, sous contrat avec les Skyblues jusqu'en 2025.