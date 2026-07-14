Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone ont enfin réglé les problèmes financiers qui bloquaient son prêt à l’Ajax. Selon l’expert du marché des transferts Matteo Moretto, le gardien allemand va désormais rejoindre Amsterdam.

« Marc-André ter Stegen à l’Ajax ; même les derniers détails administratifs sont désormais réglés. Désormais, avec l’accord de Barcelone, le gardien peut se rendre aux Pays-Bas », écrit Moretto.

Ces derniers jours, Marca et Sport assuraient déjà que l’Ajax pouvait rester serein. La patience du directeur technique Jordi Cruijff a été mise à l’épreuve, mais le prêt est désormais acté.

L’Ajax ne prendrait en charge que 10 % de l’énorme salaire de Ter Stegen versé par Barcelone. Le vétéran de 34 ans perçoit en effet pas moins de vingt millions d’euros par saison en Catalogne.

Il devrait logiquement devenir le gardien titulaire sous les ordres de Míchel Sánchez, avec qui il avait déjà travaillé à Gérone lors de la seconde partie de la saison dernière.

Le gardien allemand a disputé pas moins de 423 matchs sous les couleurs blaugranas, où il a longtemps été considéré comme le numéro un incontesté dans les cages. Une baisse de ses performances et des blessures l’ont finalement conduit à perdre sa place de titulaire.

En janvier dernier, l’international à 44 sélections avait été prêté à Gérone, où il n’a disputé que deux matchs en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers. Il n’a donc pas pu aider le club catalan dans sa lutte contre la relégation, qui s’est finalement soldée par un échec.