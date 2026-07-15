Plus riche que Ronaldo ?! Qui sont donc ces anciens entrepreneurs milliardaires de la Premier League ?

Quand les supporters évoquent les footballeurs les plus riches de la planète, des noms légendaires comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi viennent immédiatement à l’esprit. Le patrimoine de ce duo a officiellement franchi la barre du milliard, grâce à des contrats sportifs astronomiques et à des accords de sponsoring à vie avec Nike et Adidas.

Pourtant, le jour où ces légendes raccrocheront définitivement les crampons, elles passeront pour de modestes joueurs dans l’immense océan financier du business, car d’anciens pensionnaires de Premier League ont accumulé des fortunes bien plus considérables en réinvestissant leurs émoluments dans des sociétés dont la valeur dépasse celle des stars du ballon rond.

Loin des feux des projecteurs, des bancs de touche ou des postes de dirigeants, ces personnalités ont repéré des niches et se sont muées en titans du business. Laissez GOAL vous révéler leur identité et la stratégie qui a bâti leur fortune.

Qui sont ces anciens joueurs de Premier League devenus milliardaires ?

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Mathieu Flamini, « l’écoguerrier »

Fortune estimée : 14 milliards de dollars (valeur de l’entreprise)



L’ancien milieu de terrain, auteur de 188 matchs sous le maillot d’Arsenal (plus 10 pour Crystal Palace), est aujourd’hui considéré comme l’ex-footballeur le plus riche de l’histoire. Le Français, triple vainqueur de la FA Cup (2005, 2014, 2015) avec les Gunners, a été salué pour son second souffle entrepreneurial.

Peu avant de raccrocher les crampons, il a cofondé GF Biochemicals, devenue la première entreprise au monde à produire en série de l’acide lévulinique. Cette molécule issue de déchets végétaux sert de substitut durable au pétrole dans les plastiques et les cosmétiques, et elle a connu un immense succès, propulsant la valorisation de l’entreprise à plusieurs dizaines de milliards.

Il a par la suite consolidé son engagement dans l’économie verte en cofondant The BioJournal, le premier magazine en ligne entièrement dédié à la bioéconomie et à l’écodurabilité.

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Louis Saha Investments – « Le magnat des réseaux »

Fortune de Louis Saha (estimée) : 4,9 milliards de dollars (valeur de l’entreprise)



Un autre ancien international français, Louis Saha, continue de marquer des points dans le monde des affaires. L’attaquant, qui a porté les couleurs de six clubs de Premier League entre 1999 et 2013, inscrivant 85 buts au passage, a connu un succès financier remarquable dans le secteur des technologies depuis sa retraite sportive.

Après sa retraite, il a créé AxisStars, une plateforme high-tech de networking et de gestion des ressources conçue pour aider les sportifs et les artistes à piloter leur carrière en toute sécurité. La croissance de l’outil a été fulgurante : elle réunit désormais des centaines de sportifs de haut niveau et affiche une valorisation de plusieurs milliards de dollars.

D’autres anciennes stars de la Premier League qui font figure de pionniers dans le monde des affaires

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Les investissements de David Beckham – « The Brand Blueprint »

Fortune de David Beckham (estimée) : plus de 450 millions



dedollars. Surnommé « Goldenballs », l’ancien maestro du milieu de terrain, qui a disputé 265 matchs pour Manchester United et inscrit 62 buts, a réussi sa mue d’icône sportive en homme d’affaires avisé.

Sa fortune colossale provient de Beckham Brand Holdings, de nombreux contrats de sponsoring à vie et d’une participation très lucrative dans la franchise MLS Inter Miami CF, dont la valorisation boursière a grimpé en flèche pour atteindre 1,5 milliard de dollars.

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Les investissements de Wayne Rooney – « Le modèle traditionnel »

Fortune de Wayne Rooney (estimation) : plus de 170 millions



de dollars L’ancien attaquant, révélé à Everton puis devenu meilleur buteur de l’histoire de Manchester United (183 réalisations), transforme désormais son image en capital.

L’attaquant originaire de Liverpool, qui a commencé sa carrière à Everton avant de devenir le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United (183 réalisations), préserve un patrimoine conséquent depuis sa retraite grâce à des contrats publicitaires médiatisés, des investissements immobiliers et des fonctions de direction au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le bilan financier des anciens footballeurs de Premier League

Voici un récapitulatif de la fortune des anciens footballeurs de Premier League et de la manière dont ils gagnent leur vie dans le monde des affaires :