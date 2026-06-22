« Plus que 8 jours avant l'explosion ! »... Le FC Barcelone court contre la montre pour désamorcer la bombe constituée par ses 9 joueurs

Le FC Barcelone affronte une échéance cruciale pour sa planification sportive et financière ce dimanche 30 juin, date limite pour intégrer les transferts finalisés dans les états financiers de la saison, c’est aussi le dernier moment pour finaliser certaines opérations à moindre coût avant que les pénalités ne s’alourdissent, sans compter l’expiration des contrats de quatre joueurs, ce qui contraint le club catalan à accélérer ses décisions concernant neuf éléments avant cette échéance.

Selon le journal espagnol Marca, l’une des priorités est de générer des recettes supplémentaires par des ventes de joueurs afin d’assainir les finances du club et de gagner en marge de manœuvre lors du mercato estival. Plusieurs noms circulent déjà : Ansu Fati, Ronald Araújo, Marc Casado, Marc-André ter Stegen et Iñaki Peña.

Pour Ansu Fati, l’AS Monaco a récemment manifesté son intention d’activer l’option d’achat de 11 millions d’euros, mais quelques détails restent à peaufiner : les deux clubs discutent toujours du pourcentage que le Barça conserverait en cas de revente ultérieure, ainsi que de l’insertion d’une clause de rachat.

La situation de Marc Casado demeure en stand-by : le milieu de terrain examine plusieurs options avant de se prononcer sur son avenir. Roni Berdgji, lui, cherche un point de chute, probablement sous forme de prêt, pour continuer à progresser, mais sa destination n’est pas encore arrêtée.

Le cas de Ter Stegen est l’un des plus délicats, d’autant que le départ imminent d’Iñaki Peña, en passe de s’engager avec le Panathinaïkos, complique encore son cas. l’officialisation étant attendue d’ici quelques jours.

Côté arrivées, Barcelone a placé Jorge Salinas en tête de sa short-list. Le club voit dans ce recrutement une décision stratégique et pousse pour finaliser le transfert avant le 30 juin, pour des raisons purement financières : avant cette échéance, le club peut s’offrir le latéral pour un montant compris entre 4 et 8 millions d’euros, tandis que, dès le 1^(er) juillet, la clause libératoire grimpera automatiquement à 16 millions.

Quatre contrats arrivent à échéance dimanche : Robert Lewandowski a déjà quitté le club, et la direction sportive a choisi de ne pas lever l’option d’achat de Marcus Rashford auprès de Manchester United.

La situation est différente pour Andreas Christensen et João Cancelo : le défenseur danois a reçu une proposition de prolongation, mais aucun accord n’est encore trouvé, tandis que le latéral portugais se trouve dans un dossier plus complexe, son avenir restant incertain en raison du coût de son transfert.

Rappelons que le club catalan traverse une période décisive : le directeur sportif Deco et les responsables financiers mènent une course contre la montre pour boucler l’exercice financier dans les temps et sous la pression constante des règles du fair-play financier de la Liga.